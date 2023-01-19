楊丞琳撞衫范冰冰「5年前禮服」！　她霸氣演繹線條透視裝贏翻

記者鮑璿安／台北報導

女星楊丞琳昨（18日）受邀出席大陸「微博音樂盛典」紅毯，她以 iris van Herpen 2017秋冬禮服為戰袍，挑戰透視元素展現火辣氣息。不過眼尖網友發現，其實大陸女星范冰冰早在5年前就穿過同款，兩人撞衫畫面曝光引發熱議。

▲楊丞琳穿著iris van Herpen2017秋冬系列3D打印禮服 。（圖／翻攝自微博）

荷蘭設計師iris van Herpen於2007年創立同名品牌，風格以高科技混合高超結構剪裁吸睛，很快就成為女星們的紅毯愛牌之一。楊丞琳此次穿著iris van Herpen2017秋冬系列3D打印禮服，強烈線條感遊走透視裙裝，若隱若現露出雪白肌膚。





▲范冰冰 。（圖／翻攝自微博）

而范冰冰早在5年前參加活動時，就搶先演繹過這套禮服，當時更是原汁原味呈現，比楊丞琳更接近秀上演繹方式，范冰冰索性不穿內搭，藉此透過中央的菱形區塊曬出美胸曲線，並以招牌盤髮和紅唇造型搭配，自然又霸氣的態度更勝一籌。兩人撞衫畫面曝光，許多網友表示：「范冰冰贏了」、「5年前就這麼前衛了」、「當時看覺得范冰冰好驚艷」、「內搭毀了」。

▲秀上模特兒演繹 。（圖／翻攝自微博）