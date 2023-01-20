fb ig video ETtoday search mobile

兔年精品手袋走春行頭8選！LOEWE有長耳朵、TORY BURCH點陣兔Q翻

>

記者王則絲／綜合報導

今年的農曆年來得比往常早一些，許多民眾年前忙於工作，根本沒有閒暇時間逛街，現在假期終於開始，是時候來張羅一下走春行頭，若想入手喜氣兼具時髦的包款，以下一起來看看有哪些選擇。

TORY BURCH

TORY BURCH農曆年系列以兩種圖騰的兔子呈現，方格像素繪製的圖騰兔以及細緻的毛線圈徽章貼布，躍上包括迷你水桶包和迷你琴譜包，並與T Monogram結合，帶來月牙包型。

▲兔年精品包。（圖／品牌提供）

▲兔年精品包。（圖／品牌提供）

▲Tory Burch毛線圈白兔刺繡T Monogram迷你月牙包、白色光滑皮革像素圖騰迷你水桶包、迷你琴譜包。

FERRAGAMO

FERRAGAMO農曆新年限定系列聚焦於描繪一雙赤兔之眼，該系列呈現的兔眼印花，兼具兔子的靈動與品牌美感。

▲兔年精品包。（圖／品牌提供）

▲FERRAGAMO農曆新年Studio手提包。

BURBERRY

BURBERRY兔年系列將標誌性的LOLA包加入兔子主題，煥新推出黑色皮革款和柔軟白色針織款，均裝飾兔子刺繡，並點綴TB專屬標識細節，呈現俏皮氛圍、同時彰顯細節。

▲兔年精品包。（圖／品牌提供）

▲兔年精品包。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY兔子圖案絎縫皮革小型Lola包、兔子圖案人造皮草小型Lola 包。

Marc Jacobs

Marc Jacobs將The Bucket水桶包換上開運紅色。

▲兔年精品包。（圖／品牌提供）

▲Marc Jacobs 皮革The Bucket水桶包。

LOEWE

LOEWE推出農曆年限定系列，以傳統繩結工藝為靈感，搭配長耳造型，打造兔年專屬Bunny包款 。

▲兔年精品包。（圖／品牌提供）

▲兔年精品包。（圖／品牌提供）

▲LOEWE兔子造型納帕小牛皮肩背包。

CELINE

CELINE新年膠囊系列將經典包款注入甜美俏皮淺粉色。

▲兔年精品包。（圖／品牌提供）

▲兔年精品包。（圖／品牌提供）

▲CELINE BESACE小牛皮革迷你手提包、CELINE TEEN TRIOMPH小牛皮革肩背包。

PEDRO

CHARLES & KEITH集團旗下高端品牌PEDRO推出兔年限定系列，透過或跳或坐的滿版玉兔印花與飽和濃郁的色彩堆疊，為新春帶來托特包鞋款等單品。

▲兔年精品包。（圖／品牌提供）

▲PEDRO 新年系列全新印花紋理包款、配件。

COS

COS最知名「雲朵包」陸續推出許多新顏色，而為迎接農曆春節，特別推出矢車菊藍色，上頭還以紅線畫上限定圖騰。

▲兔年精品包。（圖／品牌提供）

▲COS雲朵包。

關鍵字：

新年手袋, 新年精品, 兔年, 兔年包款, 兔年包包, 走春行頭

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

【2023年春節紅包行情表】物價高漲　建議「起跳價」增加

【2023年春節紅包行情表】物價高漲　建議「起跳價」增加

兔年這3生肖「愛情、事業、財運」最旺！屬羊桃花大爆發

兔年這3生肖「愛情、事業、財運」最旺！屬羊桃花大爆發

「財源滾滾餅乾」必需吃！5款兔年禮盒特搜　旋轉木馬包裝可愛爆表

「財源滾滾餅乾」必需吃！5款兔年禮盒特搜　旋轉木馬包裝可愛爆表

2023年桃花運最好的3大星座！摩羯魅力大爆發，會遇到理想對象 星宇航空找辣妹上演時裝秀！透視裝、開高衩⋯網：空姐穿這樣嗎？ 《黑暗》林智妍首演大反派！和Rain、宋承憲搭擋過　3部代表作一次看 早知道早幸福！戀愛心理學：如果真心換不了真心，那就換人 「越有心事越裝沒事」星座Top 3 ！　第一名最會演，太在意他人想法 謝盈萱霸氣寬褲、楊冪短裙曬美腿！經典「紅禮服」盤點 感情出現「5種徵兆」代表走到盡頭，再繼續只是浪費時間

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面