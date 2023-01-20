兔年精品手袋走春行頭8選！LOEWE有長耳朵、TORY BURCH點陣兔Q翻

記者王則絲／綜合報導

今年的農曆年來得比往常早一些，許多民眾年前忙於工作，根本沒有閒暇時間逛街，現在假期終於開始，是時候來張羅一下走春行頭，若想入手喜氣兼具時髦的包款，以下一起來看看有哪些選擇。

TORY BURCH

TORY BURCH農曆年系列以兩種圖騰的兔子呈現，方格像素繪製的圖騰兔以及細緻的毛線圈徽章貼布，躍上包括迷你水桶包和迷你琴譜包，並與T Monogram結合，帶來月牙包型。

▲Tory Burch毛線圈白兔刺繡T Monogram迷你月牙包、白色光滑皮革像素圖騰迷你水桶包、迷你琴譜包。

FERRAGAMO

FERRAGAMO農曆新年限定系列聚焦於描繪一雙赤兔之眼，該系列呈現的兔眼印花，兼具兔子的靈動與品牌美感。

▲FERRAGAMO農曆新年Studio手提包。

BURBERRY

BURBERRY兔年系列將標誌性的LOLA包加入兔子主題，煥新推出黑色皮革款和柔軟白色針織款，均裝飾兔子刺繡，並點綴TB專屬標識細節，呈現俏皮氛圍、同時彰顯細節。

▲BURBERRY兔子圖案絎縫皮革小型Lola包、兔子圖案人造皮草小型Lola 包。

Marc Jacobs

Marc Jacobs將The Bucket水桶包換上開運紅色。

▲Marc Jacobs 皮革The Bucket水桶包。

LOEWE

LOEWE推出農曆年限定系列，以傳統繩結工藝為靈感，搭配長耳造型，打造兔年專屬Bunny包款 。

▲LOEWE兔子造型納帕小牛皮肩背包。



CELINE

CELINE新年膠囊系列將經典包款注入甜美俏皮淺粉色。

▲CELINE BESACE小牛皮革迷你手提包、CELINE TEEN TRIOMPH小牛皮革肩背包。

PEDRO

CHARLES & KEITH集團旗下高端品牌PEDRO推出兔年限定系列，透過或跳或坐的滿版玉兔印花與飽和濃郁的色彩堆疊，為新春帶來托特包鞋款等單品。

▲PEDRO 新年系列全新印花紋理包款、配件。

COS

COS最知名「雲朵包」陸續推出許多新顏色，而為迎接農曆春節，特別推出矢車菊藍色，上頭還以紅線畫上限定圖騰。

▲COS雲朵包。