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《黑暗》林智妍首演大反派！和Rain、宋承憲搭擋過　3部代表作一次看

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

演出《黑暗榮耀》人氣爆增的演員林智妍，自2014年出道以來，除了這回與宋慧喬合作，過往還與宋承憲、Rain（鄭智薰）拍過戲，一同回顧林智妍經典作品和造型。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

在韓劇《黑暗榮耀》中演出霸凌帶頭者的演員林智妍，因為和宋慧喬精彩的對手戲，使她知名度大增，最讓人驚訝的是，這是林智妍首次挑戰反派角色，此次出色的表現也讓她的代表作品再添一部，帶大家來看林智妍代表作品和劇中造型。

林智妍代表作盤點+造型解析

《黑暗榮耀》朴涎鎮

林智妍首次挑戰反派角色就獲得亮眼成績，在《黑暗榮耀》中，學生時期是欺負女主角的霸凌帶頭者，後來成為天氣播報員，而她壞到骨子裡的惡行惡狀，更與氣質甜美的天使臉孔超衝突。而她的造型為了符合富家女和天氣播報員的形象，多以清新洋裝、正式套裝為主要造型單品。

《Welcome 2 Life》羅詩溫

林智妍於2019年與韓國天王Rain合作韓劇《歡迎來到第2人生》，在劇中林智妍飾演一名刑警，同時也是Rain的前女友，也因為角色的關係，林智妍留了男孩般的短髮，大多以牛仔外套、飛行外套、牛仔褲、格子襯衫…中性單品為主要穿著，在這部戲中林智妍看起來相當青澀、稚嫩。

《人間中毒》鍾佳欣

與男神宋承憲演出的電影《人間中毒》，故事描述越南戰爭時，韓國出兵越南上尉宋承憲和部下老婆林智妍所發生的不倫之戀，宋承憲和林智妍在車上偷情的經典畫面，更讓林智妍一戰成名，因而被喻為是韓版湯唯，這也是她出道後的代表作品。劇中林智妍有時候為清新小護士、有時候則是性感人妻，她時而純情時而魅惑的模樣，把宋承憲迷得神魂顛倒。

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延伸閱讀：

● 5件事愛上《黑暗榮耀》大反派林智妍！ 出道作全裸床戰宋承憲被封「韓版湯唯」、曾曖昧朴炯植

● 狠甩宋慧喬一巴掌！《黑暗榮耀》惡女林智妍 纖細有料的性感身型造就超強氣場！4個減肥不減胸秘訣分享！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 黑暗榮耀, Rain

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