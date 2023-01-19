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日本怪異「章魚耳塞」變扭蛋實體化！　讓耳朵長出逼真吸盤觸手

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記者鮑璿安／台北報導

還記得先前在日本推特瘋傳一張「耳朵裡頭長出章魚觸手」的圖片，意外讓怪異的「章魚耳塞」爆紅，沒想到2023年一開始，設計者宣布章魚耳塞將以扭蛋形式發售，多款觸手一次報到。

▲章魚耳塞扭蛋。

章魚耳塞於1月19日起以扭蛋玩具形式發售，共有6種多元款式，分別提供不同色澤與長度，甚至藏有一款分布於日本群島南部海域的「扁面蛸」，最長更來到140mm，放入耳朵中怪異度滿分，滿足喜歡海底生物的民眾。

​​玻璃藝術家平野元気最初是在海洋文化祭設計「章魚耳塞」，只是將發想傳上推特，沒想到有超過22萬網友點讚。因為逼真的章魚觸手上均勻分佈吸盤，近看還出現類似於玻璃工藝的清透感，前端則有可以塞入耳朵的裝置，便可以阻隔外界聲響，同時好似耳朵伸出了觸手一般。為何會有這一構想，平野元気也解釋，因為他想像自己是一隻章魚正在抑制噪音，意外引起大家的共鳴，網友也紛紛回應：「沒想到這麼像」、「真的很想要」、「跪求無線耳機版本」、「可憐的章魚一次少了好多腳」。

關鍵字：

日本, 章魚, 扭蛋

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