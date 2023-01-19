日本怪異「章魚耳塞」變扭蛋實體化！　讓耳朵長出逼真吸盤觸手

記者鮑璿安／台北報導
還記得先前在日本推特瘋傳一張「耳朵裡頭長出章魚觸手」的圖片，意外讓怪異的「章魚耳塞」爆紅，沒想到2023年一開始，設計者宣布章魚耳塞將以扭蛋形式發售，多款觸手一次報到。
『タコの耳栓』がカプセルトイになります。— 平野元気 (@hirano_genki) January 15, 2023
※1月19日から順次発売
磯マーケットフェス以降、SNSを通じてたくさんの方の目にふれ、遂にはカプセルトイ（ガチャ）になるという、望外の展開となりました。 pic.twitter.com/lEfEGk4aOj
▲章魚耳塞扭蛋。
章魚耳塞於1月19日起以扭蛋玩具形式發售，共有6種多元款式，分別提供不同色澤與長度，甚至藏有一款分布於日本群島南部海域的「扁面蛸」，最長更來到140mm，放入耳朵中怪異度滿分，滿足喜歡海底生物的民眾。
タコ触手耳栓をお迎えしました 絶対に耳からタコの足したかったので大変うれしい これで誰から見ても私の本体が脳内のタコであるとはっきりしますね #磯マ pic.twitter.com/0POT3W05uo— ジオラマ (@rayure_v) May 3, 2022
玻璃藝術家平野元気最初是在海洋文化祭設計「章魚耳塞」，只是將發想傳上推特，沒想到有超過22萬網友點讚。因為逼真的章魚觸手上均勻分佈吸盤，近看還出現類似於玻璃工藝的清透感，前端則有可以塞入耳朵的裝置，便可以阻隔外界聲響，同時好似耳朵伸出了觸手一般。為何會有這一構想，平野元気也解釋，因為他想像自己是一隻章魚正在抑制噪音，意外引起大家的共鳴，網友也紛紛回應：「沒想到這麼像」、「真的很想要」、「跪求無線耳機版本」、「可憐的章魚一次少了好多腳」。
我想要說....