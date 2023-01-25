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12款精品「紅繩＆紅寶石」手鍊　卡地亞三環2萬有找、VCA四葉草時髦開運

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

穿搭珠寶不只是品味的展現，各式圖案符碼的設計主題，以及貼身相依佩戴，本就有護身符的意念。想要運上加運？不妨從顏色來下手，就色彩心理學的角度來看，濃艷飽滿的紅色象徵生命活力，讓人聯想到勝利與幸運；在傳統東方文化中，也有激發運勢及守護的力量，本篇為大家搜羅Cartier、LV、VCA、Chaumet等開運紅繩、紅色寶石幸運手鍊。

Louis Vuitton（路易威登）

LV運用品牌字母的不同排列組合，推出十足玩味的Volt系列珠寶，2022年新款最有話題的就屬LV Volt Upside Down Play手鐲，輕鬆壓下L、V字母兩端的鎖扣，就可在「火熱粉、活力藍、幸運綠、熱情紅、玉石黑」精心挑選色彩的鏈繩之間替換，變出五款風格大異其趣的手鐲！

▲Louis Vuitton Volt Upside Down Play手鐲，售價店洽。

Cartier（卡地亞）

以白、黃、玫瑰K金打造象徵友情、親情、愛情的三環相扣的經典符碼設計， Trinity系列是入手卡地亞的最經典入門款，而除了全K金鏈節，亦有絲繩材質打造的彩色手環，絲繩目前有20多種顏色可供選擇。

▲Cartier Trinity系列三環戒絲繩手環，NT$18,700。

Dior（迪奧）

法文中代表是、好之意的OUI以草寫呈現，再點綴上一顆璀璨鑽石，是Dior品牌辨識度相當高的獨特設計，再搭配上亮眼的Dior紅色束帶，不只照顧你的時髦穿搭又有好運。

▲Dior  Oui系列18K玫瑰金、鑽石和紅色束帶手鏈，NT$30,400。

Fred

Force 10系列從航海繩纜獲得設計靈感，似有陽帆啟航的行動力和守護之意，每一季都有新貨上架的可轉換變化的手鏈更是一大特點！配戴者可恣意選擇編織或金屬材質手鏈，再挑選搭配墜飾的材質與寶石，創造出專屬開運手鏈。

▲Fred Force 10 玫瑰金鑽石鏈扣 紅手鏈，NT$120,300。

▲Fred Force 10 玫瑰金鑲鑽 紅金鏈繩手鏈 NT$229,000。

▲Fred Force 10 黃金鑽石鏈扣 紅手鏈，NT$288,700。

BVLGARI（寶格麗）

BVLGARI BVLGARI 系列手環，碟形元素鑲飾珍珠母貝和紅玉髓雙面設計。

▲BVLGARI BVLGARI 手環，NT$56,800。

Boucheron（寶詩龍）

Serpent Bohème手鍊，18K玫瑰金鑲嵌2.13克拉1顆玫瑰榴石（水滴圖案象徵蛇首）。

▲Boucheron Serpent Bohème手鍊，S尺寸，NT$71,000。

Chaumet

Jeux de Liens Harmony 系列手鏈，18K玫瑰金鑲嵌紅玉髓和明亮式切割鑽石。



Piaget（伯爵）

Possession系列手鍊，18K玫瑰金鑲飾單顆圓鑽（約0.05克拉）及單顆光玉髓（約0.87克拉）。

▲Piaget Possession系列手鍊，NT$46,500。

Van Cleef & Arpels（梵克雅寶）

Vintage Alhambra手鍊，18K黃金鑲嵌5枚紅玉髓幸運草圖騰墜飾。

▲Van Cleef & Arpels Vintage Alhambra手鍊，NT$131,000。

Chopard（蕭邦）

Happy Hearts 系列手環，18K玫瑰金手環鑲嵌珊瑚石，飾以環鑲鑽石的紅色大型心形，以及一顆滑動鑽石的小型心形。蕭邦獨家的滑動鑽石設計與一顆紅通通的心形寶石元素，超亮眼的樣式讓人一看就有好心情。

▲Chopard Happy Hearts 系列手環，NT$130,000。

Harry Winston（海瑞溫斯頓）

海瑞溫斯頓勿忘我Forget-Me-Not珠寶系列是莫里斯高利（Maurice Galli）的最後設計作品之一，揉合圓形明亮式切工和水滴型切工鑽石以及各色藍寶石，勾勒花朵的可愛自然魅力，以紅寶石和鑽石手鍊交錯採用45顆水滴形和圓形紅寶石，總重約4.43克拉，搭配33顆總重約4.37克拉的水滴形、馬眼型和圓形明亮式切工鑽石。

Qeelin

Qeelin以東方元素為美學定調，甫以西式珠寶工藝，調合出獨樹一格的風格， WuluWulu系列取福氣象徵的葫蘆為設計主角，簡約的線條之上鑲嵌鑽石與紅瑪瑙，是最喜氣洋洋的珠寶。

▲Qeelin WuluWulu系列 18K玫瑰金鑽石及紅瑪瑙手鍊，NT$105,500。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 開運招財手錶特輯！12星座運勢+五行幸運色、手錶推薦2.4萬起可收

● Chanel星星與鑽石、VCA四葉草、Bulgari蛇形... 盤點14款時髦又有幸運象徵的精品珠寶！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 手鍊, 精品, 手環, LV, 卡地亞, 紅繩

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