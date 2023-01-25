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6個韓國正流行的服飾品牌　Ader Error、金高銀代言逛到就要大買一波

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

正在為下一趟韓國行安排逛街地圖嗎？除了金高銀代言的Mardi Mercredi、歐美也瘋搶的Ader Error⋯⋯一共整理6個韓國目前最受歡迎的服飾品牌，各品牌的設計亮點為何一併告訴你。

韓國不只美妝令人為之瘋狂，其服飾風格之多元，有簡約的小姊姊穿搭、個性的街頭造型抑或是甜美的少女風格，都可以在首爾找到相對應喜歡的品牌大買一波。本篇整理6個目前韓國正流行的服飾品牌，有計劃到韓國旅遊的你請收藏起來。

2023韓國6大流行服飾品牌

Mardi Mercredi

由金高銀代言的Mardi Mercredi，其實是法國品牌，品牌直譯為「星期二星期三」，以平日作為命名，帶出品牌日常服的設計概念。Mardi Mercredi的服裝多以圖T、大學T、帽T等休閒服飾居多，偶爾穿插一些正裝的設計，百搭卻又不落俗套的風格深得人心。

Ader Error

Ader Error的名氣應該無須多做解釋了吧？無性別之分的輪廓剪裁，以及前衛的解構巧思，獨樹一格稱霸當今潮流圈，不僅深受明星們愛戴，也讓其他歐美選品店和品牌紛紛找上門合作！

雖然許多精品電商都有選入Ader Error的單品，品牌官網也有全球運送的服務，不過，韓國當地的定價便宜了許多，還是很值得欣賞Ader Error風格的潮流迷一逛。

thisisneverthat

被譽為「韓國Supreme」的thisisneverthat，相信有在玩潮流的穿搭迷一定也不陌生，美式復古街頭與音樂、工裝等風格並蓄，獨特設計卻不用高攀不起的價格就能購入，也難怪廣受大家喜歡。

Marithé François Girbaud

和第一個介紹的品牌一樣，Marithé François Girbaud也是帶著法國的DNA，由法國夫妻Marithé Bacheellerie以及François Girbaud於1972年所創立。品牌最初以寬版牛仔褲設計起家，這兩年因為受韓星們和造型師的青睞，才在亞洲時尚圈打出知名度。

和Mardi Mercredi相比，Marithé François Girbaud雖然也是百搭的日常服，但是後者的剪裁跟風格偏中性一些，比較有個性。

Matin Kim

韓國當地的小眾品牌Matin Kim，身為重度黑灰白穿搭控，看第一眼一定就愛上！看似極簡卻有著高冷的法式美學，幾乎可以說是韓版的Maison Margiela，編輯私心推薦Matin Kim的針織衫和外套類品項。

Fallett

默默在代購圈崛起的新創品牌Fallett，色彩繽紛的塗鴉圖樣，給人一股大學生般青春的活力印象。除了熱賣的小花圖T，編輯一樣推薦Fallett的外套類，冬裝外套通常一樣面料厚重、單價比較高，Fallett的外套價格座落在NT$3,000左右，又能購入具設計感的單品，高CP值大推！

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 編輯逛街地圖｜首爾漢南洞11間推薦，香氛、服飾、彩妝、咖啡廳通通有！

● 韓國「橋村炸雞」菜單5大必吃推薦！台灣首間分店資訊公開

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 韓國, 潮牌, 服飾, 穿搭, Mardi Mercredi, Ader Erro

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