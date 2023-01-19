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眾人皆胖你獨瘦！營養師公開「年夜飯熱量圖鑑」，跟著吃就沒錯

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▲▼營養師傳授「年夜飯熱量圖鑑」。（圖／Unsplash、Pexels）

▲年菜掌握份量，能滿足口腹之慾又不怕胖。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

除夕過年圍爐，你們家準備了什麼菜呢？營養師高敏敏分享，年夜飯的共通點多是高油、高鈉的肥胖方式料理，如果不限制這樣吃，一人少說一餐會攝取超過2000大卡熱量，營養師不會要你不要吃，但會教你怎麼吃，讓你吃飽吃巧又不怕胖。

▲▼營養師傳授「年夜飯熱量圖鑑」。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#年菜熱量圖鑑

筍絲蹄膀(1500g) 4103kcal

辣味米糕油飯(1000g) 2607kcal

紅燒獅子頭(8顆800g) 2536kcal

佛跳牆(2480g) 2532kcal

東坡肉(550g) 2448kcal

燉全雞湯(2500g) 1683kcal

糖醋魚(750g) 1198kcal

八寶芋泥(650g) 1092kcal

港式蘿蔔糕(一條1000g) 1010kcal

干貝海鮮蔬菜湯(1200g) 818kcal

烏魚子(一片200g) 800kcal

清蒸魚(600g) 768kcal

黃金炸蝦球(10顆300g) 729kcal

藥膳醉蝦(約15尾500g) 510kcal

水果拼盤(1050g) 400kcal

▲▼營養師傳授「年夜飯熱量圖鑑」。（圖／Unsplash、Pexels）

▲營養師教你聰明攝取年菜份量。（圖／Unsplash）

#年菜份量攻略

#全穀雜糧 吃8分滿碗：

米糕、八寶芋泥→盡量換成雜糧類、糙米、大麥、南瓜、芋頭、山藥、菱角、紅豆

#豆魚蛋肉 吃1個手掌大小厚度：

蹄膀、東坡肉、肥腸、獅子頭、臘肉、香腸→鮮蝦、花枝、魚、牛腱、雞肉、豬里肌

#蔬菜 吃1.5個拳頭：

火鍋菜、擺盤菜、花椰菜、青江菜、茼蒿、高麗菜、香菇、金針菇、掛菜 多多益善

#餐後水果 吃1個拳頭：

各種零食、牛軋糖、花生糖、餅乾、糖果→當季新鮮水果、柑橘、柳丁、蘋果、草莓、櫻桃、芭樂

#飲料 喝一杯無糖飲品、乳製品：

含糖飲料、汽水→無糖茶飲、水、鮮奶、優格、優酪乳

關鍵字：

年夜菜, 熱量攻略, 營養師

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