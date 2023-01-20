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2023年必染韓星同款髮色！太妍琥珀茶棕顯白、Momo奶茶金挑染超時髦

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文／美人圈

每次要換造型總猶豫不決，不知道該挑什麼髮色嗎？今天就帶來2023韓星同款髮色推薦，有請宋慧喬、林智妍、IU等諸位女神為我們示範髮型，從深色系、淺色系到霧感髮色通通有，讓我們輕鬆從中選出命定髮色，一次搞定染髮選擇障礙。

2023韓星同款髮色推薦：

宋慧喬—煙燻墨綠

近期最夯的韓劇《黑暗榮耀》大家都跟上了嗎？前陣子曝光最新預告照，只見宋慧喬頂著一頭墨綠髮色亮相，髮質看起來超好，在光線下透出輕微的綠色調，整體低調卻又不失個性，很適合首次染髮的女孩們嘗試。

2023韓星同款髮色推薦！奶茶金、琥珀茶棕絕美顯白，宋慧喬這髮色根本封神2023韓星同款髮色推薦！奶茶金、琥珀茶棕絕美顯白，宋慧喬這髮色根本封神

▲宋慧喬。（圖／IG@kyo1122）

林智妍—可可棕

林智妍在《黑暗榮耀》劇中演活了邪惡霸凌女的角色，那令人不寒而慄的演技，更是讓大家讚歎不已，但跳出戲外，從黑髮換上一頭可可棕髮色的她，反而更多了幾分少女感，看起來更具親和力，而且也相當襯膚色，是一款黃皮、白肌都可以輕鬆駕馭的髮色。

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▲林智妍。（圖／IG@limjjy2）

IU—質感藍黑

說到IU就不能不提最經典的「藍黑髮色」，時至今日依舊是髮廊點名率極高的髮色之一，藍黑髮色沉

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▲IU。（圖／IG@dlwlrma）

Twice Momo—奶茶金

Momo這張美照根本媲美日雜髮型範本！將奶茶金挑染在瀏海、耳掛兩側，2023最流行的瀏海染、耳圈染一次Get，與深黑色相呼應，真的是時髦度破表，立刻成為全場焦點。

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▲Twice Momo。（圖／IG@momo）

少女時代太妍—琥珀茶棕

喜歡棕色系髮色的你，千萬別錯過太妍同款的「琥珀茶棕」！帶點淺亞麻的棕色調，可以讓頭髮看起來更輕盈不厚重，搭配上波浪捲，更是美到心臟漏拍，減齡回春效果十足。

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▲太妍。（圖／IG@taeyeon_ss）

宣美—柔霧磚橘

宣美根本是行走的髮型範本，每次換髮色都是滿滿話題度，前陣子亮相的橘髮色更是在時尚圈引起模仿潮，「柔霧磚橘」以橘色、棕色3：7的比例調和，比起常見的亮橘髮色更好入門，注入一絲霧感調色，彷彿自帶柔焦濾鏡，可以讓我們的肌膚更勻淨透亮。

2023韓星同款髮色推薦！奶茶金、琥珀茶棕絕美顯白，宋慧喬這髮色根本封神

▲宣美。（圖／IG@miyayeah）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 韓星, 髮色, 染髮

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