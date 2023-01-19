CHANEL春夏前導「糖果色包款」超燒！最新人間香奈兒詮釋奔放美式風

記者鮑璿安／台北報導

即將登場的香奈兒（CHANEL）2023 春夏前導系列為詮釋獨到的美式風格，藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）特別親自欽點模特兒Vivienne Rohner演繹，化身此系列的繆思，名副其實的「人間香奈兒」，自然奔放的態度聚焦本次新品。

▲瑞士模特兒 Vivienne Rohner演繹香奈兒2023 春夏前導系列。（圖／品牌提供）

瑞士模特兒 Vivienne Rohner與香奈兒的故事要從2020年說起，那年她首度為香奈兒走秀，標誌性的中分深褐色秀髮很具記憶點，之後無論時裝或高級訂製服等各種系列也都能見到她的身影。作為本次2023 春夏前導系列的形象影像主角，Vivienne選擇來到她日常生活中最常出沒的小餐館、二手書店等地，並透過男友、美國攝影師 Theo Wenner 用最生活化的鏡頭，少了距離感，捕捉真實的風格樣貌。

▲濃厚美式風格貫穿此系列。（圖／品牌提供）

她本人對於服裝剪裁的熱愛成為貫穿作品的主旋律，其中一套造型借鑑大衛鮑伊（David Bowie）的風格為靈感，以綠松色的斜紋軟呢外套褲裝搭配後繫帶鞋與對比色的白條紋襪，兩件式造型充分散發時尚感。Vivienne 表示：「維吉妮維婭藉由創作找到女性與男性風格間的絕美平衡。在忠實保留香奈兒創作精髓的同時，也要讓人感到驚艷，提供另一種切入點。」

▲粉色帆布條紋皮穿鍊大型購物包；藍色丹寧布料CHANEL 22包中型款 。（圖／品牌提供）

此系列展現出濃厚美式風格，標誌性搭配像是單色外套與俐落的條紋襯衫、印有雙 C 標誌的牛仔褲則配上粉嫩的格紋印花斜紋軟呢馬甲、粉色系的短裙套裝套上丹寧外套，便能瞬間散發率性風格。值得搶先一看的包款配件部分，細緻棒球直條紋從衣著延伸到包款上，粉色帆布條紋皮穿鍊大型購物包以大容量和明快色系訴說活力；CHANEL 22包換上藍色丹寧布料，與多色皮革菱格紋雙C LOGO皮穿鍊肩背包等新季單品一同期待春天降臨，該系列將在1 月24日起於精品店登場。

▲多色皮革菱格紋雙C LOGO皮穿鍊肩背包；淡綠色皮革菱格紋皮穿鍊圓型小包。（圖／品牌提供）