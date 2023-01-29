《黑暗》宋慧喬、辛叡恩私服是教科書等級！劇中5位女星好感穿搭必學

文／美人圈

宋慧喬新劇《黑暗榮耀》雖然第一季完結，不過話題持續高漲中，演員們演技各個都相當出挑，底下的穿搭也是值得學習的時尚穿搭Icon！這回編輯帶來《黑暗榮耀》「女演員們穿搭」範本，不論是宋慧喬、新一代「臉讚」女神辛叡恩，還是演活壞女人的林智妍，都是行走穿搭教科書，平日裡只要複製貼上絕不出錯。

《黑暗榮耀》女演員們穿搭：

宋慧喬

喬妹很擅長使用外套展現出氣勢感！想穿出大氣感，挑選「基本款」絕不出錯。駝色羊絨大衣搭配同色的半領毛衣，腳踩一雙黑色質感高跟長靴，盡顯成熟女人的優雅。若是想要華麗一點，小香風外套絕不出錯，不過建議新手們選擇黑色款式較不容易顯老，並且色系不要超過3個顏色，這樣就可以打造奢華不俗的Look！

▲宋慧喬。（圖／IG@michaachannel、IG@kyo1122，下同）

喬妹也很喜歡直筒褲型！尤其對身材比較嬌小的她來說，選對褲子才能在視覺上看起來更加高挑，在版型上除了挑選筆直的剪裁設計，也會特別選擇高腰的款式，讓身高160公分的她，也可以穿出模特兒好比例！

辛叡恩

辛叡恩在劇中扮演著拿著電棒燙人的惡女，一邊壞笑、一邊霸凌人的模樣讓人恨得牙癢癢。戲裡成功詮釋反派，但現實中辛叡恩卻是個軟萌甜妹，初戀感長相加上甜美的笑容，成為新一代「臉讚」女神！辛叡恩私下穿搭則以溫柔系為主，好比說碎花洋裝、簡約純色系...都是辛叡恩私下最愛的日常造型！

▲辛叡恩。（圖／IG@__shinyeeun，下同）

另外，辛叡恩也很擅長洋裝的疊穿，為整體增添層次豐富度！例如這件卡其色連衣裙清新溫婉，搭配白色的方領襯衫，白色與卡其色的溫柔碰撞，配上同色系的包包，簡單卻能創造出直男也喜歡的好感穿搭。

甜美可人的辛叡恩也很喜歡少女感的元素！像是澎袖、荷葉領及大翻領設計，都可展現出十足的嬌嫩感，並且這些元素也可以在視覺上顯得臉更加精緻、小巧。

林智妍

演活壞女人的林智妍，劇中飾演長大以後成為一名表面光鮮亮麗，內心依舊惡毒的氣象主播朴涎鎮。而林智妍私下穿搭也是教科書等級！像是以版型硬挺西裝外套當作One Piece穿，是許多韓國歐膩們相當喜愛的造型，挑選擴型的剪裁、墊肩的設計是絕妙的藏肉技巧，再繫上腰帶展現出纖細的腰身，看起來俐落又相當性感。

▲林智妍。（圖／IG@limjjy2，下同）

雖然林智妍本身的身材就非常的纖細，不過在挑選半身裙時，依舊會挑選這種藏小腹、修飾假胯寬的A字版型。A line型的剪裁可以達到視覺顯瘦-5kg的作用，搭配上同色系的上衣，展現出時尚又有重點的穿衣風格，最後手提一個包包、穿上膝下長靴，整個質感爆棚，真想整套打包回家！

金赫拉

擁有一張厭世長相及藝術氣質的金赫拉，在《黑暗榮耀》中扮演著毒癮的畫家，從眼神到談吐，彷彿就是「李蓑羅」本人，病態演技讓人超驚艷。金赫拉全身上下散發著藝術家氣質，私下也擁有一套自己的獨特穿衣哲學。很多人會將襯衫穿在大學T中增加層次感，不過通常都是以素色為主，金赫拉則是反其道而行，挑選卡其格紋樣式，彰顯出不一樣的時尚態度！

▲金赫拉。（圖／IG@hiiiii_o.o_ps，下同）

利用特色上衣或是華麗感的飾品成為視覺焦點，也是金赫拉善用的穿搭技巧之一！剛剛好的V字領設計，不僅可以拉長頸部線條，也不會過分性感，再以飾品進行點綴，就可以為穿搭增色不少。

車珠英

車珠英在《黑暗榮耀》飾演「崔惠程」角色，不僅是霸凌者，也因為出身在洗衣店的平凡家庭，在五人幫中也是被欺凌者。長大後的崔惠程，成為了火辣空服員，劇中經常穿著性感的服飾，被稱作是「最辣空姐」。不過別看車珠英劇中這麼多性感穿搭，其實私底下穿著保守、知性。

▲車珠英。（圖／IG@jooyoungthej，下同）

車珠英胸圍豐滿的關係，在挑選襯衫上會避開傳統的排扣款式！建議大家可以挑選寬領口的上衣，露出的脖頸線條比較多，所以比起一般的圓領口更加顯瘦！大方展現鎖骨，視覺上除了有延伸的效果，還會顯得更骨感，或是在頸部有裝飾的設計款上衣，有轉移視覺焦點的作用！

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