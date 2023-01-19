小廢包放唇膏佔空間？超可愛「奶瓶吊飾唇釉」掛在包包外輕鬆補妝

記者李薇／台北報導

過年連假即將要到來，想要擁有美美的妝容，唇彩當然是不可少的關鍵，以下就盤點多款厲害、價格又超親民的唇彩系列，快把疫情期間、已經過期3年的唇膏速速丟棄，換上最新的單品吧！

＃I’M MEME 我愛奶霜柔霧唇釉，2.8g、售價390元

近年小廢包當道，出門玩當然就是要拿出來背，但唇彩很佔空間，沒關係！這款我愛奶霜柔霧唇釉超厲害，直接做成吊飾設計，可以掛在包包或是身上，完全不浪費一點空間，一次5個色系，每一支擦起來都超級顯白，重點是柔霧感唇色看起來大氣又高貴，還帶有不沾科技，口罩、喝水都能長久持色，打造不NG唇妝。

＃媚比琳 煙燻柔霧奶霜唇膏，1.7g、售價410元

開架霸主媚比琳的新品一波比一波更厲害，其中，這一支「小煙管」煙燻柔霧奶霜唇膏2022年上市就穩坐冠軍寶座，熱賣到不行，最近再度推出6款絕美新色，帶有灰感的煙燻裸木色調，飽和度降低，卻能提供顯色的唇妝，即使是柔霧質地依舊超級絲滑，宛如奶油在唇間化開，超輕盈，完全沒有厚重感。

＃DHC 濃密保濕綻色潤唇膏，1.5g、售價350元

DHC在唇部保養上一直擁有神級地位，只要去日本必掃貨的「純欖護唇膏」這次再度推出新朋友，是帶有潤色效果的唇彩單品，但同時沿用了護唇膏的保養成分，上妝一併呵護雙唇，並且一次推出兩款新色，包含：酒紅色跟黑醋栗玫瑰色，一抹就可以輕鬆打造出自然血色感妝容，乾唇人激推。