營養師曝6種人「需補充維生素C」！對抗壓力、疲勞還能美肌

▲營養師提醒，每天5蔬果就能補充足夠維生素C。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels、IG@innisfreeofficial

受到疫情影響，很多人都開始補充維生素C，而維生素C除了能強化免疫力，許多女生也喜歡補充來幫助美白、養出好肌膚，但其實維生素C的好處不只2樣！知名營養師張家榕就分享維生素C的6大好處，她更提醒尤其有6種人很需要補充，像是常感到疲勞、壓力大的人就上榜。

張家榕表示，其實維生素C不只能幫助美白、促進膠原蛋白合成，共有以下6大好處。

＃給身體加上「防護罩」



維生素C能幫助調節免疫系統、舒緩不適症狀，2014年研究指出，每日補充1000毫克維生素C，可減少59%一般感冒持續的時間。

＃阻止自由基攻擊



維生素Ｃ能抗氧化，防止自由基在身體內搞破壞。

＃對抗壓力、不疲勞



維生素C參與神經傳導物質、腎上腺素和壓力荷爾蒙合成，其抗氧化特性也能刺激身體活動，幫助身體更有活力。

＃肌膚漂亮、關節健康



維生素C能增加肌膚主成分I型膠原蛋白合成，抵抗皮膚水分流失，可以讓肌膚透亮更有光澤，讓你擁有好氣色，同時可幫助骨膠原的合成。

＃幫助傷口癒合



能促進皮膚再生和細胞修復。

＃促進鐵和鈣的吸收



能提升鐵和鈣的吸收率。

那怎麼知道自己的維生素C攝取夠不夠？張家榕就表示，維生素C一日建議攝取100mg，如果天天都有五蔬果，基本上不用怕缺乏，但如果是外食族蔬果不足、減肥中水果不敢多或是壓力大、常熬夜等都會加速維生素C流失，且維生素Ｃ是水溶性維生素，烹調加熱容易讓維生素C流失，身體也不會自動合成，所以需要每天攝取補充。

張家榕也進一步指出，像是以下6種人建議都需要補充維生素C。

1.外食族，不愛吃蔬果的人。



2.常常趕流行，容易外患纏身的人。



3.壓力、常熬夜、容易緊張的人，因為壓力大或緊張時，身體為了要合成腎上腺素和壓力賀爾蒙，會加速消耗維生素C。



4.常抽菸或吸二手菸者，抽菸會快速消耗體內的維生素C，美國國家衛生院(NIH)也提到，抽菸的人需增加35mg的攝取量。



5.注重肌膚保養、想有好氣色的人，當肌膚保持含水10-15%就能柔軟有彈性。



6.缺鐵、缺鈣、需幫助傷口修復的人。

張家榕也針對不少人曾聽過的「維生素C會導致腎結石」迷思做說明，有「相關性」並不代表「因果關係」，造成結石的原因有很多，像是肥胖、肝腎代謝狀況、水份、其他補充品等，不單單是維生素C攝取。目前正方和反方研究都有，2020年《Nutrients》期刊一篇統合性分析文獻就提到，補充維生素C會不會造成腎結石還需進一步研究確認。

最後她也給出建議，補充維生素C的原則為「以最低風險，得到最多的好處」，也就是每日不要超過2000mg，且要多喝水，而額外補充的話，選擇維生素Ｃ錠劑、發泡錠或口含錠等都可以，常見市售維他命C保健品含量通常為500-1000mg，足以達到強健身體的功效了。

