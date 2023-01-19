全台僅4個！嬌蘭茉莉攜手馬諦斯創造幸福感、Diptyque限量杜桑重現童年景緻

記者李薇／台北報導

記憶很可能隨著時間淡忘，但是香氣卻不會，妳有沒有過這種感覺，當聞到某一個曾經用過的香水時，好像當時的情感跟回憶都會湧現，即使不是很清晰，但快樂或是悲傷的感覺，卻會從遙遠的歷史中重現，所以，用香氛記憶是很重要的事情，隨著不同的年齡、心境，換一款屬於自己的味道，記錄人生短暫的日常吧！

以下就盤點多款近期推出的香水單品，每一款都具有獨特的香氣，更是限量販售，身為香迷一定要立刻靠櫃試香。

＃嬌蘭 藝術沙龍恣情茉莉淡香精－馬諦斯限量版，200ml、售價24100元

法國嬌蘭是以香水起家，製香的工藝精緻細膩，調配出的香味當然也與眾不同，其中，最頂規的藝術沙龍系列，在去年6月首次亮相之後，就立刻被香迷鎖定。現在，第21支香味誕生，首度以珍稀的卡拉布里亞茉莉花為主調，輔以玫瑰、香草、鳶尾、零陵香豆以及佛手柑，淡雅清新的香氣，同時又跳躍著活潑可愛的音符，宛如一首雀躍的自由之歌，充滿活力與優雅。

恣情茉莉淡香精透過香氣帶給人愉悅、明亮的氛圍，所以，這次也找上「幸福的畫家」亨利・馬諦斯（Henri Matisse）的曾孫吉恩・馬諦斯（Jean-Matthieu Matisse）合作，以亨利・馬諦斯1950年的創作《一千零一夜》（Les Mille et Une Nuits）為靈感，透過繽紛大膽的色調，描繪出花朵綻放、生機盎然的喜悅，讓人一眼就能從視覺感受到歡愉的氛圍。

馬諦斯限量版精巧的地方，除了恣情茉莉淡香精的紙盒包裝躍上色彩鮮豔的百花，瓶蓋設計才是精髓，撞色卻完全不衝突的圖騰，利用獨特的立體浮雕製作，讓花葉瞬間栩栩如生，讓它不再只是香水，而是華美的藝術作品。而這款瓶蓋也可以搭配其他香水選配，但全台僅僅只有4個，要搶要快。

＃Diptyque 杜桑淡香水，100ml、售價4250元

Diptyque經常以獨特的香氣演繹世間情境萬物，從2005年就誕生的杜桑香氣，每一年都以限量的方式呈現，最初靈感來自於三位創辦人之一Yves Coueslant的童年記憶「越南海濱小城」景緻，融合來自摯愛母親喜歡的晚香玉，搭配柔和辛香、橙花、茉莉和來自塗山海濱的海洋香調，呈現出水鄉澤國以及母愛呵護的童年。

杜桑淡香水不僅總以限量姿態現身，包裝每年都有不同的設計，經典橢圓標誌不變，改以越南東京灣海水的蔚藍色調為主軸，描繪出細膩的海岸景觀，具有當地特色的傳統塔頭、玲瓏帆船，四周包圍晚香玉花朵，將整個童年記憶描繪於瓶身，不只是用香氣回憶當年，更是從視覺就讓人身歷其境，重溫年幼時的純真無邪。