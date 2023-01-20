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2023年桃花運最好的3大星座！摩羯魅力大爆發，會遇到理想對象

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▲▼ 2023桃花運最好3大星座。（圖／翻攝IG）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@jtbcdrama

不管去年過得怎樣，新的一年都是新的開始，你還在期待遇到理想對象，來場甜蜜戀愛嗎？微博擁有超過750萬粉絲的星座專家「莫小奇」就公開了2023年桃花運最旺的3大星座，單身的人很有機會能遇到雙向奔赴的理想對象，有伴侶的也有機會與另一半步入下一個階段，收穫甜蜜的愛和幸福。

▲▼ 2023桃花運最好3大星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

＃摩羯座

2023年對摩羯座可說是桃花滿天飛的一年，你們不僅人開竅了，運勢也開竅了！1月中下旬，金星碰上天王星，很可能在一瞬間會對某個人一見鐘情、擦出火花，「閃戀」的機率非常高；到5月17日木星換座，進入到戀愛宮後，摩羯的魅力會被徹底釋放出來，遇到的桃花也都是很好的對象。

而6月中旬到7月初這段時間，單身的摩羯會遇到性格踏實、能為你帶來歡樂又彼此欣賞的另一半；若是有伴侶的摩羯座，親子運勢也很好，有想生小孩的摩羯可以抓住這段時間備孕。另外，摩羯的另一半也會準備很多驚喜和活動，讓你們感覺被浪漫和愛所包圍。

▲▼ 2023桃花運最好3大星座。（圖／翻攝IG）

＃射手座

2023上半年，射手的桃花就已經很好了，因為位於桃花宮的木星，會連接火星、金星、太陽，所以在1月份～4月份，射手的桃花會一波波接連湧現，而且都很主動、很直接，甚至你們還沒反應過來，各種禮物、鮮花、表白信就已經堆到眼前了。但也因此，射手需要擦亮眼睛，在一群追求者中，選擇自己最喜歡的對象。

而有伴侶的射手座會在3、4月左右準備訂婚、結婚的事，或是家中將迎來新生命，晉升為爸爸媽媽。雖然下半年木星換座之後，就不太能繼續為射手的感情提供助力，但10月14日的日食新月都發生在了象徵著戀愛和人際關係的宮位，你們依舊會有不少桃花機會，只是自己要多多積極去結交新朋友，打開社交圈。如果有在追星的射手也要注意，追星要適度，否則會影響桃花運。

▲▼ 2023桃花運最好3大星座。（圖／翻攝IG）

＃天蠍座

今年下半年，木星會進入到天蠍座的婚戀宮，狀態逐漸穩定之後，土星帶來的負面影響也會慢慢消散。單身的天蠍，感情機會變多，有可能會通過親友介紹或在職場、朋友圈裡，認識到條件優質的對象，對方也很認真，願意為你們的關係作出實際的行動和付出，對天蠍來說是理想中的另一半。

而有伴侶的天蠍，木星會幫你們化解很多難題，讓關係能順利發展，有一部分天蠍會開始商討終身大事，進入婚姻階段；而已婚的天蠍，與伴侶之間彼此會更加包容，所以感情會一直處在溫暖和諧的狀態裡。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 桃花, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 脫單, 摩羯, 射手, 天蠍

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