fb ig video ETtoday search mobile

治癒人心金句盤點：「穿自己喜歡的衣服，和不累的人相處」

>

▲▼盤點治癒人心的「溫暖金句」。（圖／翻攝自FB/JTBC drama）

▲心態決定心情，快樂可以自己選擇。（圖／翻攝自FB/jtbc drama，以下同）

編輯／Lily

農曆春節即將到來，又長了一歲，你的內心變得更成熟強大了嗎？生活中不如意十之八九，如果把不開心都記在心裡，有礙身心健康，不開心時，試試轉個彎換條路走，或許會有意外的驚喜等你去發現。覺得人生太難了的時候，看看以下這些治癒金句，讓人更有力量走下去。

#穿自己喜歡的衣服，和不累的人相處。

快樂是自己找的，既然可以挑選自己喜歡的衣服，朋友和戀人當然要選讓人不心累的對象。

▲▼盤點治癒人心的「溫暖金句」。（圖／翻攝自FB/JTBC drama）

#萬千不如意，睡得著就過得去。

心情不好卻解決不了的時候，就別去想了吧！趕快去睡一覺，醒來換個心態又會有不一樣的思維。

#多做有趣的事，少想無謂的人。

人生就是要不斷冒險，勇於嘗試讓生活充滿樂趣，別一心往死胡同走，別忘了你還有很多選擇。

▲▼盤點治癒人心的「溫暖金句」。（圖／翻攝自FB/JTBC drama）

#最高級的自由是不在意別人如何看自己

真正的做自己就是要順從自己心意，別管其他人怎麼說，重要的是你想怎麼做。

#有錢人都是大大方方的小氣，而窮人都是小心翼翼的大方。

有錢人和窮人是一線之隔，所謂的大方和小氣，只是看你用怎樣的視角看待而已。

▲▼盤點治癒人心的「溫暖金句」。（圖／翻攝自FB/JTBC drama）

#對討厭的人露出微笑，是一個成年人必須學會的噁心。

別把情緒放在臉上，這是成熟處世的人必學的第一件事情。

#不要周旋那些沒必要的人際關係，不僅浪費時間還佔用情緒。

把時間浪費在值得的人身上，別把時間花在那些奇怪的小事，還會壞了你的好心情。

▲▼盤點治癒人心的「溫暖金句」。（圖／翻攝自FB/JTBC drama）

#如果你覺得某人過得很好，這只能說明你和他還不夠熟。

別老是羨慕別人，你看見的不一定是真的，只是別人想表現給你看的樣子而已。

#如果你能在浪費時間的過程中得到快樂，那就不叫浪費時間。

你可以花很多時間放空，你也可以花很多時間學習，但若是你在其中得到快樂，這件事情就是值得的。

關鍵字：

溫暖, 療癒, 金句盤點

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

「越有心事越裝沒事」星座Top 3 ！　第一名最會演，太在意他人想法

「越有心事越裝沒事」星座Top 3 ！　第一名最會演，太在意他人想法

星宇航空找辣妹上演時裝秀！透視裝、開高衩⋯網：空姐穿這樣嗎？

星宇航空找辣妹上演時裝秀！透視裝、開高衩⋯網：空姐穿這樣嗎？

感情出現「5種徵兆」代表走到盡頭，再繼續只是浪費時間

感情出現「5種徵兆」代表走到盡頭，再繼續只是浪費時間

學起來超省錢！染髮持色「3個小技巧」，拉長補染時間 網搜「5個變醜壞習慣」小心爛臉、狂長痘！第2超多人天天犯 楊丞琳撞衫范冰冰「5年前禮服」！　她霸氣演繹線條透視裝贏翻 最會「躺平擺爛」星座Top 3 ！　第一名個性佛系，容易逃避問題 宋慧喬最新粉嫩造型根本少女！甩「文同珢」暗黑形象大曬雪白肌膚 超適合「姊弟戀」三大星座男！TOP 1容易有小情緒，姊姊才能安撫給安全感 台中三井LaLaport試營運首日排隊百公尺！LOPIA超市開門就塞爆

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面