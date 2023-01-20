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早知道早幸福！戀愛心理學：如果真心換不了真心，那就換人

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▲▼「3個戀愛心理學」早知道早幸福 。（圖／翻攝自FB/jtbc drama）

▲戀愛需要知己知彼，才能讓感情順利走下去。（圖／翻攝自FB/jtbc drama，以下同）

編輯／Lily

交往時越甜蜜，當要分手也決絕的讓人難受，當對方要離開的時候，如果留不住就別強求，別問別人為什麼，即便難受也要相信會有更好的安排，別太過於執著，你的真心若是換不了對方的真心，換人或許是最好方式。

▲▼「3個戀愛心理學」早知道早幸福 。（圖／翻攝自FB/jtbc drama）

#分清楚是喜歡還是愛

不少人只要一談戀愛就容易深陷，才交往幾天就深愛，不清不楚的開始，卻又不明不白的結束。你可能喜歡這種心動的感覺，但卻不是愛眼前這個人，有人這樣比喻，戀愛就像是吃東西，其實自己並不餓，但是看到好吃的就嘴饞，但吃了又發現沒想像的好吃，所以就丟在一邊。

▲▼「3個戀愛心理學」早知道早幸福 。（圖／翻攝自FB/jtbc drama）

#如果真心換不了真心，那就換人

愛自己要全心全意，但是愛別人得適可而止，如果對方說忙，你就不要打擾，如果對方說不愛了，你就轉身說再見，給他空間也給自己尊嚴，別企圖從別人身上找到安全感，當你夠愛自己，根本就不需要對方來證明你值得被愛。當真心換不了真心，那就換人。

▲▼「3個戀愛心理學」早知道早幸福 。（圖／翻攝自FB/jtbc drama）

#幸福是彼此的遷就和習慣

沒有哪對戀人是天生一對，剛開始交往的新鮮甜蜜，互相了解的磨合都是經歷，所謂的美滿幸福絕對是兩人互相遷就和習慣的結果，就像是一雙新鞋，穿久了才會合腳。許多人說：婚姻就是睜一隻閉一隻眼，我接受他的缺點，他包容我的缺點，兩個人互相嫌棄，但卻又不離不棄。

關鍵字：

戀愛心理學, 戀愛, 道理

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