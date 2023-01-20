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一抹質感升級！盤點5款「仙女護髮油」，打造美麗光圈

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▲▼護髮油盤點。（圖／品牌提供）

▲柔順秀髮能為整體質感加分。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

面對潮濕的天氣，出門頭髮容易毛躁，再加上頻繁染燙或造型，髮尾乾澀、分叉甚至斷裂，這時頭髮更需要呵護，《ET FASHION》5款好評護髮油，輕盈質地一抹撫平毛燥，打造仙女般的美麗秀髮光圈。

▲▼護髮油盤點。（圖／品牌提供）

▲歐萊德 曠野玫瑰護髮油，100ml，1,380元。

添加野玫瑰果精萃油，富含維他命、加倍滋養保濕，深入髮絲修護受損。洗髮後、造型前，均於抹於髮絲，幫助撫平毛躁、打造柔順水亮的秀髮。

▲▼護髮油盤點。（圖／品牌提供）

▲SACHAJUAN 無重力極致修護精露，50ml，1,700元。

摩洛哥堅果油、沙棘果油複合物幫助修護、保養每根髮絲，質地輕盈不黏膩，推薦於吹整造型前使用，幫助秀髮抵抗熱風傷害。

▲▼護髮油盤點。（圖／品牌提供）

▲1028 好髮無傷玫瑰果護髮精油，390元。

蘊含6大潤護精華，結合摩洛哥堅果油、玫瑰果油、荷荷芭油、甜杏仁油、馬乳拉果油、葵花籽油，完美比例打造輕油質地，訴求能幫助撫平毛燥，加倍強韌秀髮。

▲▼護髮油盤點。（圖／品牌提供）

▲Hair rituel 賦活重升修護精華油，100ml，3,000元。

添加頂級植物複方精華油，質地細緻好吸收，內含百香果、乳木油、棉花籽、辣木油等多重植物修護精華，將營養完整封存於髮絲中，深層滋養、潤澤修護髮質。

▲▼護髮油盤點。（圖／品牌提供）

▲LOREAL PARIS 金緻護髮精油 訂製香氛系列 玫瑰精華，100ml，599元。

添加珍稀晨露玫瑰精萃，深入髮芯保濕、滋潤、護色、修護多效合一，以及運用法國香水提煉技術，抹上髮油就像噴上香水，讓秀髮散發迷人玫瑰香氣。

關鍵字：

護髮油, , 精露, 護髮, 光圈

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