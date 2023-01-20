皮膚科醫師教「改善口罩肌」保養法！3步驟告別爆痘、泛紅敏感

▲皮膚科醫師教簡單3步驟保養法，能幫助改善「口罩肌」問題。（圖／翻攝IG@ahc.official、@goodal_official）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝小紅書@李藝恩Dr.meili

雖然目前戴口罩防疫的規定已放寬標準，解禁室外場所，但還是有不少人依舊口罩戴好戴滿，讓許多人的「口罩肌」持續存在，粉刺痘痘狂長、泛紅敏感甚至發炎等問題一堆。南韓皮膚科美女醫師李藝恩表示，這是因為皮膚微生態出問題了！她也進一步分享能改善「戴口罩爛臉危機」的3步驟保養法，幫你告別「口罩臉」，找回好肌膚。

首先李醫師表示，我們的皮膚和生態系統一樣，當環境一變，狀態就會隨之改變，而長時間配戴口罩，濕度和溫度都會上升，導致肌膚油脂分泌增多（溫度每上升1度，油脂分泌就會增加10%），還有來自口腔的細菌，都會讓臉部的有益菌和有害菌失衡。因此，想要告別口罩臉、問題肌膚，關鍵是平衡皮膚微生態。除了可內服益生菌，李醫師也分享改善「口罩肌」的簡單3步驟保養流程。

Step 1：用酵素洗顏粉清潔



建議可先用含有酵素的潔顏粉洗臉，加水起泡後，只需要清潔1分鐘，就可以用清水沖洗乾淨，注意洗臉別洗太久。

Step 2：先塗乳霜，做雙層濕敷



清潔肌膚後，先在臉上塗抹含有乳酸菌或發酵物類的乳霜，再用生理食鹽水浸濕的化妝棉覆蓋在塗了乳霜的臉上，濕敷15分鐘。

Step 3：修復乳霜收尾



乳霜＋生理食鹽水的雙層濕敷後，先用清水將臉洗淨，再塗上修護面霜做收尾即可。



李醫師也提醒，如果你的肌膚同時還有爆痘狀況，最好別用手擠，建議用溫和的乳糖酸精華來幫助護理。最後也別忘了可以內服補充益生菌，內外雙管齊下，更能幫你儘快找回肌膚好狀態。