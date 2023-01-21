巴黎男裝周／吳建豪帥氣亮相GIVENCHY大秀　本季男裝獲外媒盛讚「代表作」

記者王則絲／台北報導

GIVENCHY（紀梵希）2023秋冬男裝大秀被外媒譽為是創意總監Matthew M. Williams在任期間最具代表性的作品，獲得高度評價；本季透過解構重組的手法，堆疊出強烈的層次感，誕生了一系列令人耳目一新的街頭工裝。吳建豪和KOL李函Kiwi獲邀看秀，穿著帥氣前衛的造型現身秀場。

GIVENCHY2023秋冬男裝系列由4套高訂規格的西裝造型揭開序幕，創意總監Matthew M. Williams提到，這些西裝是與GIVENCHY的時裝工坊一起打造，藉由高訂製法建構品牌經典輪廓，顯示他的崇敬態度，修長剪裁精緻高雅。

▲GIVENCHY 2023男裝系列以高訂西裝揭開序幕。（圖／品牌提供）



接著Matthew M. Williams恣意展開改造，將不同的元素層層疊疊組合進一件服裝，其中可以看到許多源自美國文化的圖案，包括格紋、迷彩、火焰圖案、牛仔布、染白帆布、麻灰色、螢光色調和青春的粉色，一塊塊布料在短版衛衣下，彷彿無限的連接延伸下去，將層次感堆疊到最高。

▲本季Matthew M. Williams打造出極具層次的多套服裝。（圖／品牌提供）



此外，Matthew M. Williams也為工裝進行拆解，看似隨意的剪開，變成披於褲頭的半截裙，仿造出將襯衫隨性綁在腰際的既視感，包括秀上的壓軸Look，也能看見一層迷你裙飾於褲裝外；本季的設計概念十分新穎，在重塑經典的同時，Matthew M. Williams的街頭個性依然鮮明奔放，獲得外媒一致的高度評價。

▲GIVENCHY 2023秋冬男裝獲得好評。（圖／品牌提供）