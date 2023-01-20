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米蘭男裝周／劉以豪穿寬肩西裝展現精實腰身　絲質領帶掛上串珠童趣可愛

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記者李薇／台北報導

米蘭男裝周在19日晚間登場，LOUIS VUITTON也展演出全新2023秋冬男裝系列，並且邀請演員劉以豪出席，頭排觀秀嘉賓還有林俊傑、王嘉爾、亞瑟小子、基特·哈靈頓（Kit Harington）、皮埃爾·蓋斯利（Pierre Gasly）等等，每一位都以精緻的裝扮現身盛會。

▲米蘭男裝周,LOUIS VUITTON,劉以豪,林俊傑,王嘉爾,亞瑟小子,基特·哈靈頓,皮埃爾·蓋斯利。（圖／品牌提供）

▲米蘭男裝周,LOUIS VUITTON,劉以豪,林俊傑,王嘉爾,亞瑟小子,基特·哈靈頓,皮埃爾·蓋斯利。（圖／品牌提供）

▲米蘭男裝周,LOUIS VUITTON,劉以豪,林俊傑,王嘉爾,亞瑟小子,基特·哈靈頓,皮埃爾·蓋斯利。（圖／品牌提供）

▲米蘭男裝周,LOUIS VUITTON,劉以豪,林俊傑,王嘉爾,亞瑟小子,基特·哈靈頓,皮埃爾·蓋斯利。（圖／品牌提供）

▲劉以豪、林俊傑、王嘉爾、亞瑟小子出席LOUIS VUITTON大秀。（圖／品牌提供）

其中，人氣超高的劉以豪這次身穿LOUIS VUITTON 2023春夏男裝白色長版大衣跟同色系寬版長褲，搭配白色系球鞋，充滿一致性的色調跟寬版剪裁，利用腰間紫色印有經典Monogram圖騰的絲帶製造出全身亮點，襯衫垂墜的細版領帶上繫有彩色串珠，腰間綁帶束出精實腰身配有多彩珠飾，為細節增添童趣精緻感。

▲米蘭男裝周,LOUIS VUITTON,劉以豪,林俊傑,王嘉爾,亞瑟小子,基特·哈靈頓,皮埃爾·蓋斯利。（圖／品牌提供）

▲米蘭男裝周,LOUIS VUITTON,劉以豪,林俊傑,王嘉爾,亞瑟小子,基特·哈靈頓,皮埃爾·蓋斯利。（圖／品牌提供）

▲米蘭男裝周,LOUIS VUITTON,劉以豪,林俊傑,王嘉爾,亞瑟小子,基特·哈靈頓,皮埃爾·蓋斯利。（圖／品牌提供）

▲劉以豪身為頭排嘉賓，靦腆一笑少女都融化。（圖／品牌提供）

歌手林俊傑這次也參與看秀，只見他身穿整套黑色襯衫搭配直筒黑褲，高筒軍靴把褲腳塞進去，展現較俐落的線條風格，外面身穿長版紫色緹花樣式的大衣，手拎咖啡色的圓筒包，撞色搭配輕鬆駕馭華麗感單品，頗有貴族氣息。

▲米蘭男裝周,LOUIS VUITTON,劉以豪,林俊傑,王嘉爾,亞瑟小子,基特·哈靈頓,皮埃爾·蓋斯利。（圖／品牌提供）

▲林俊傑穿緹花西裝展現貴族氣息。（圖／品牌提供）

延續2023年春夏男裝「童年回憶」的主軸，這次走秀場景把黃色復古風轎車搬上羅浮宮中央廣場，運用牆面佈景敘述每個男孩從嬰兒成長到青春期的歷程，由Louis Vuitton Studio Prêt-à-Porter Homme團隊執掌設計，將男孩們渴望快點長大的期盼跟數位時代衝擊做結合，設計出一件件令人驚艷的作品。

▲米蘭男裝周,LOUIS VUITTON,劉以豪,林俊傑,王嘉爾,亞瑟小子,基特·哈靈頓,皮埃爾·蓋斯利。（圖／品牌提供）

▲整個羅浮宮中央廣場變成大男孩的遊戲間，相當可愛。（圖／品牌提供）

在今年的設計剪裁上，運用四四方方的線條設計出西裝廓形，象徵著男孩對成熟男子氣概的嚮往；利用珍珠和亮片製成幻覺刺繡，編織出一幅幅抽象壓紋印花，宛如1990年代舊時代的電腦螢幕畫像，同時又盛載著童年模糊的記憶，充滿數位的未來感卻又不甚真實；緹花織品詮釋模糊影像，喚起動作快到無法被相機捕捉的印象，就像是人生跑馬幻燈片般的迅速成長流逝；整體設計比起春夏的立體紙飛機、剪刀或是串珠，更有青少年長大、開始接觸數位化時代的未來感。

▲米蘭男裝周,LOUIS VUITTON,劉以豪,林俊傑,王嘉爾,亞瑟小子,基特·哈靈頓,皮埃爾·蓋斯利。（圖／品牌提供）

▲米蘭男裝周,LOUIS VUITTON,劉以豪,林俊傑,王嘉爾,亞瑟小子,基特·哈靈頓,皮埃爾·蓋斯利。（圖／品牌提供）

▲米蘭男裝周,LOUIS VUITTON,劉以豪,林俊傑,王嘉爾,亞瑟小子,基特·哈靈頓,皮埃爾·蓋斯利。（圖／品牌提供）

▲米蘭男裝周,LOUIS VUITTON,劉以豪,林俊傑,王嘉爾,亞瑟小子,基特·哈靈頓,皮埃爾·蓋斯利。（圖／品牌提供）

▲以男孩成長童年結合數位化時代的浪潮為設計主軸。（圖／品牌提供）

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