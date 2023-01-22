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SOGO福袋鐵粉「連17年搶頭香」！曾中過鑽石　今年除夕就來排

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▲SOGO福袋。（圖／SOGO提供）

▲SOGO一早就湧入人潮搶福袋，其中頭香得主葉先生（左一）連續17年拔得頭籌。（圖／SOGO提供，以下同）

記者鄧光惟、蔡惠如／台北報導

大年初一各地天氣晴朗，不少人選擇外出旅遊，也有人排隊「搶頭香」。今（22）日全台各地都在搶新年好彩頭，台北忠孝SOGO也不意外，一早就湧入人潮排隊購買福袋，其中葉先生再度拔得頭籌，目前已經連續17年搶得頭香，「SOGO超級鐵粉」名號他說第二沒人敢說第一。

搶頭香每年都有機會，但連續17年除了有心之外也要身體力行。SOGO表示，今年是葉先生第17年到SOGO排福袋，他也因為學生時代（20歲）時在這邊打工，有特別情感，過去曾和前女友一起排隊抽到鑽石，所以對SOGO福袋相當熱衷，今年則是除夕晚上八點半吃完年夜飯就過來排隊，同時也與同事相約，同事大約10點抵達後，也準備直衝八樓搶福袋券，不過很可惜今年沒有中大獎。

▲SOGO福袋。（圖／SOGO提供）

▲葉先生曾經在這邊打工，過去也中過大獎，因次每年都會來排隊。

SOGO每年初一到初三都會推出福袋，今年針對旅遊潮，SOGO推出特別福袋，分為陸、海、空三種，並且初一到初三都有大獎可以抽，當中也不會有地雷商品且不預購，民眾需要親自前往排隊才能買到。對此，SOGO董事長黃晴雯也表示，「今年年假有10天，預計福袋可以帶來1成的業績成長」。

關鍵字：

SOGO, 台北忠孝店, 福袋, 搶頭香, 百貨

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