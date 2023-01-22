過年吃不停⋯營養師曝「廟口美食熱量圖鑑」　牛肉麵熱量超高

▲營養師提醒，過年吃美食要適量。（圖／記者郭世賢翻攝）

圖文／CTWANT

圍爐完馬上迎接初一，不少人都會出門走春。營養師高敏敏列出「廟口美食熱量圖鑑」提醒，大家過年的食物都要注意「適量」，才不會都堆積在身上了

常見美食熱量如下：

牛肉麵(一碗) 870Kcal

涼麵(一盤) 653Kcal

珍珠奶茶(一杯) 650Kcal

鹽酥雞(一份) 600Kcal

營養三明治(一份) 585Kcal

大腸包小腸(一份) 582Kcal

臭豆腐(一盤) 565Kcal

蚵仔煎(一盤) 516Kcal

米糕油飯(一碗) 515Kcal

炒米粉(一盤) 510Kcal

滷肉飯(一碗) 500Kcal

什錦炒麵(一盤) 500Kcal

麵線(一碗) 415Kcal

肉羹湯(一碗) 370Kcal

肉圓(一顆) (324Kcal

花生粉豬血糕(一支) 321Kcal

烤玉米(一支) 315Kcal

碳烤香腸(一根) 295Kcal

潤餅(一條) 225Kcal

蕃茄蜜餞糖葫蘆 (一支) 100 Kcal

▲（圖／翻攝自臉書／高敏敏營養師）

高敏敏建議，想吃牛肉麵的朋友，可以改選清燉湯頭及牛腱肉部位，以及粗麵條，因為紅燒湯頭會添加豆瓣醬，那就是很可怕的熱量，而牛腱肉油脂較少，是熱量較低的部位，選擇粗麵條是因為體積較大，吸附的湯汁也會比較少，還有千萬不要因為好吃，就把湯喝光光，最可怕的熱量就是在湯裡。

高敏敏提及，一碗清爽的涼麵就要653大卡，一份臭豆腐也要530大卡，如果把泡菜塞到臭豆腐裡面一起吃，鈉含量直接要飆破整天鈉攝取量，隔天水腫直接倒長2kg；另外玉米、豬血糕、米糕、米粉、勾芡的蚵仔煎跟羹、肉圓的皮等，這些都是澱粉，有吃到就要減少飯量，血糖高的人更要避免這樣的澱粉來源。

為何營養三明治熱量高？她說明，主要是炸麵包皮搭配厚厚的美乃滋，是油滋滋的隱藏版高油脂食物；至於鹽酥雞更不用說，外層裹了一層粉，又沾滿了油，整個拿去油炸，所以熱量才會層層往上堆疊，食物熱量可以比原食材多2-5倍。高敏敏也提醒，不要覺得糖葫蘆熱量不高就很安心，包著糖衣的水果，吃了就不能再喝含糖飲料，不然一天糖分攝取會爆表的。

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