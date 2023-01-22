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新光三越「195萬全台最大獎」開出！北上遊玩帶Lexus ES200回家

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▲新光三越福袋。（圖／新光三越提供）

▲新光三越台北信義新天地福袋最大獎開出，市值195萬元「Lexus ES200頂級版」由71歲屬龍的林小姐抽中。（圖／新光三越提供，以下同）

記者鄧光惟／綜合報導

大年初一搶福袋考驗運氣，有人連續17年搶得頭香買福袋未中頭獎，今（22）日下午，有一位從台中北上旅遊的林小姐抽中新光三越福袋最大獎「Lexus ES200頂級版」，市值195萬元，超級強運令人稱羨。

新光三越台北信義新天地今（22）日11點開放顧客領取與抽獎，首位排隊顧客連續4年購買，今年為了搶頭香，與朋友從台南及彰化出發，凌晨3點半就抵達，目的就是要搶好運。

其中價值195萬元的「Lexus ES200頂級版」，由71歲屬龍的林小姐抽中，她已經連續5年購買新光三越福袋，今年則是第6年，不過這次是由女兒購買，最近也趁著春節假期從台中到台北，9點就抵達現場排隊，當下抱著平常心抽獎沒想到心想事成就中了，而且還是全台最大獎。

▲新光三越福袋。（圖／新光三越提供）

▲林小姐（右二）連續5年購買新光三越福袋，今年首度由在台北的女兒購買。

另外，現場另有8位沒有中籤的顧客，不過新光三越表示，今年也特別準備了周生生的金飾給其餘顧客，因此不必擔心未中獎。

今年新光三越福袋可謂亮眼，全台祭出1輛Lexus ES200頂級版、20顆鑽，20台按摩椅，7組機票，6輛機車等超過5,000項贈禮，並且還聯手潮流公仔設計師羅賓唐推出春節專屬「Nice兔圖騰新春福袋」，以及首度推出22吋胖胖行李箱福袋「嚮往旅遊兔GO福箱」，並限量5,000個，會員先扣skm points100點、並以skm pay刷指定金額可先行預購。

關鍵字：

頭香, 福袋, 新光三越, 百貨, 信義新天地, Lexus, ES200, skm, 福箱, 羅賓唐

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