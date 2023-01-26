星巴克「買一送一優惠」2步驟爽拿　3連鎖咖啡開工優惠一次看　

▲星巴克春節假期推「有條件」好友分享優惠。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

春節假期走春想喝杯星巴客，先看自己是否為OPEN POINT會員，做兩步驟就能輕鬆拿到買一送一小白單，星巴克推出最新優惠，在2月底前有條件加入星禮程就能拿好友分享，此外別忘記在1／28前咖啡還可免費升級特選咖啡豆，此外開工還有3間連鎖咖啡優惠，通通都筆記起來爽開喝。

星巴克即起至2月底，開放OPEN POINT會員首次加入星禮程會員，符合指定條件可享星巴克飲料好友分享回饋，只要是1／25加入OPEN POINT成為會員，並首次加入星禮程會員，在2月底前於星巴克實體門市以該會員帳號隨行卡或APP，支付消費單筆滿100元，即可獲得好友分享小白單，飲料好友分享回饋使用日期至4／10。

請注意OPEN POINT會員須於星禮程會員註冊時填答「手機號碼」，且該欄位需填寫與OPEN POINT會員相同之手機號碼。

此外，在1／27前活動期間至門市單筆消費滿300元，也可獲得好友分享券1張，該券至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，兌換期間為獲券日+2天。而在1／28前至門市點購現煮義式咖啡系列飲料（含抹茶咖啡、醇濃抹茶咖啡），可免費升級更換特選濃縮咖啡。

cama cafe則針對旗下會員，推出「Good 兔 see you！」開工日咖啡優惠，從1／30至2／1連續3天，登入cama café APP，全會員皆可領取「大杯經典拿鐵第2杯75折券共2張、大杯經典黑咖啡第2杯75折券共2張。

85度C則在1／30開工第一天，全台門市推出大杯鮮奶茶和大杯英式奶茶，同品項第二杯25元，不限冰熱，大杯鮮奶茶兩杯原價120元，特價只要85元，大杯英式奶茶兩杯原價100元，特價75元，相當於7折優惠，活動僅限門市現場購買，每人限購三組，寄杯辦法依各門市公告為主，85 Cafe APP線上訂餐外送或外帶無此優惠。

路易莎也推全門市開工慶優惠，分為兩階段，第一階段為1／30至2／3，每日早上11：00前，選擇路易莎一餐食搭配一款啡手沖飲品，總價可享8折優惠；第二階段2／6至2／8，推出同品項同規格飲品寄杯5杯，可享85折優惠，寄杯包含手沖但不包含超越精品系列，不限組數。