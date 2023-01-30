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GUCCI新任創意總監是他！　首個系列大作今年9月登場

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記者王則絲／台北報導

去年（2022）11月尾聲，設計師Alessandro Michele宣布卸下GUCCI 創意總監之職，品牌歷經數個月的空窗期，而在新年年假期間，開雲集團（Kering）透過官方IG公布了GUCCI新任創意總監職位，將由義大利籍設計師Sabato De Sarno接下，而他的首個系列將在今年9月的米蘭女裝周上登場，令整個時尚圈都倍感期待。

▲Gucci。（圖／品牌提供）

▲GUCCI新任創意總監Sabato De Sarno。（圖／品牌提供）

或許大家對Sabato De Sarno還較為陌生，幾乎是外界猜測時沒想過的人選，不過他在時尚領域的經驗豐富，出生成長於義大利的拿坡里，自 2005 年於PRADA 開啟了自己的職業生涯，隨後轉至Dolce & Gabbana任職，接著於 2009 年加入VALENTINO，逐步擔任重要職務，並被任命為時尚總監，負責掌管男裝和女裝。

GUCCI首席執行長Marco Bizzarri表示：「我相信透過Sabato獨特經典傳奇的深入理解與欣賞，他將以全新視角領導我們的設計團隊，攜手譜寫令人振奮期待的全新篇章。」Sabato De Sarno則深感榮幸：「我相當自豪能加入這個擁有深厚歷史及傳統的品牌，多年來持續擁抱並重視我所認同的價值。我很感動及興奮能為品牌貢獻我的創意願景。」

▲GUCCI 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI 。（圖／品牌提供）

▲日前於米蘭男裝周登場的2023秋冬男裝系列。（圖／品牌提供）

GUCCI於日前米蘭男裝周日程中，在沒有創意總監領導下，由設計團隊迎來2023秋冬男裝系列，帶來新氣象，以極簡俐落的形象顛覆了Alessandro Michele時期的繁華風格，或許也正暗示了接下來的走向？Sabato De Sarno的首個系列將在今年9月的米蘭女裝周上登場，屆時會為GUCCI帶來什麼新的模樣，令人非常期待。

►米蘭時裝周／GUCCI 2023男裝常人終於能駕馭！掰了總監首秀爆款包連發

關鍵字：

GUCCI, 創意總監

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