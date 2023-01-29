開工喝咖啡「星巴克1／30推買一送一」！這3家連鎖店也有優惠

▲星巴克1月30日推開工買一送一優惠，讓上班族可以和同事一起收心。（圖／業者提供，以下同）

記者張慶輝／綜合報導

開工大吉！揮別10天新春連假，上班族即將在明（30）日回到工作崗位，為了讓大家能順利收心，星巴克也將在1月30日推出買一送一優惠，讓你可以和同事一起喝著咖啡聊著連假時的旅遊見聞，同時連鎖咖啡業者cama cafe、路易莎與85度C也都推出開工優惠，喜歡喝咖啡或飲品的朋友可別錯過了。

在1月30日當天，從門市開店後到晚上8點前，只要購買2杯特大容量且冰熱口味皆一致的飲料，其中一杯就由星巴克招待，且每人每次最多買二送二，飲料也限當場一次領取不得寄杯；另外部分飲料與門市不適用此優惠，建議消費者購買前先至星巴克官網查詢活動詳情。

除了1月30日的開工買一送一優惠外，星巴克現在也正在推行OPEN POINT會員加入星禮程會員優惠，只要是1／25加入OPEN POINT成為會員，並首次加入星禮程會員（兩者填答手機號碼須相同），在2月底前於星巴克實體門市以該會員帳號隨行卡或APP，支付消費單筆滿100元，即可獲得好友分享小白單，飲料好友分享回饋使用日期至4／10。

cama cafe則針對旗下會員，推出「Good 兔 see you！」開工日咖啡優惠，從1／30至2／1連續3天，登入cama café APP，全會員皆可領取「大杯經典拿鐵第2杯75折券共2張、大杯經典黑咖啡第2杯75折券共2張。

85度C則在1／30開工第一天，全台門市推出大杯鮮奶茶和大杯英式奶茶，同品項第二杯25元，不限冰熱，大杯鮮奶茶兩杯原價120元，特價只要85元，大杯英式奶茶兩杯原價100元，特價75元，相當於7折優惠，活動僅限門市現場購買，每人限購三組，寄杯辦法依各門市公告為主，85 Cafe APP線上訂餐外送或外帶無此優惠。

路易莎也推全門市開工慶優惠，分為兩階段，第一階段為1／30至2／3，每日早上11：00前，選擇路易莎一餐食搭配一款啡手沖飲品，總價可享8折優惠；第二階段2／6至2／8，推出同品項同規格飲品寄杯5杯，可享85折優惠，寄杯包含手沖但不包含超越精品系列，不限組數。