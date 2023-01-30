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星巴克1／30開工「買一送一」開店就有！明起「連續15天」推2分鐘爽抽好友分享

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▲星巴克買一送一。（圖／取自星巴克同好會）

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團、各業者）

記者蔡惠如／綜合報導

經過長達10天春節連假之後，上班日更需要提振精神，星巴克針對開工日推出買一送一優惠，大方表示1／30開工當天「一開店」都有買一送一優惠，此外明起還有連續15天的數位活動。除星巴克外，85度C、cama cafe跟路易莎也有祭出優惠活動，幫你找回開工好心情！

星巴克今年春節開工優惠，表示1／30從開店至晚上8點，購買兩杯特大杯容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，優惠品項不含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

不適用門市則包括管制區門市、車道服務，草山、科教館、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、龍門、101典藏、新莊思源、竹北自強、竹南、市政、彰化金馬、台南東門、岡山、板橋車站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、仁德南、仁德北、時代寓所、南科、成大醫院1F、芎林文德、高雄博愛、高雄大寮、友達GRC、台東大武、關廟南、東山休息站、五甲、西螺、桃園總圖、八德興豐、台南新化、台南文創、崇德北興、新光、Bellavita-B1、台北時代、時代B2、遠百A13、南港高鐵門市。

許多民眾表示「終於不是上午11點才開始優惠」、「星巴克這次算有誠意，早上開店就有」，而明1／31起，星巴克也推出長達15天的數位活動「大好錢兔 每日咖啡運勢抽籤」，進入特定網頁完成遊戲，在2／14西洋情人節前可以天天抽，獎項當然有買一送一、第二杯半價等基本款。

cama cafe則針對旗下會員，推出「Good 兔 see you！」開工日咖啡優惠，從1／30至2／1連續3天，登入cama café APP，全會員皆可領取「大杯經典拿鐵第2杯75折券共2張、大杯經典黑咖啡第2杯75折券共2張。

▲星巴克買一送一,路易莎,85度c,cama。（圖／業者提供）

85度C則在1／30開工第一天，全台門市推出大杯鮮奶茶和大杯英式奶茶，同品項第二杯25元，不限冰熱，大杯鮮奶茶兩杯原價120元，特價只要85元，大杯英式奶茶兩杯原價100元，特價75元，相當於7折優惠，活動僅限門市現場購買，每人限購三組，寄杯辦法依各門市公告為主，85 Cafe APP線上訂餐外送或外帶無此優惠。

▲星巴克買一送一,路易莎,85度c,cama。（圖／業者提供）

路易莎也推全門市開工慶優惠，分為兩階段，第一階段為1／30至2／3，每日早上11：00前，選擇路易莎一餐食搭配一款啡手沖飲品，總價可享8折優惠；第二階段2／6至2／8，推出同品項同規格飲品寄杯5杯，可享85折優惠，寄杯包含手沖但不包含超越精品系列，不限組數。

▲星巴克買一送一,路易莎,85度c,cama。（圖／業者提供）

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星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 85度C星, cama, 路易莎

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