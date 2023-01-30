fb ig video ETtoday search mobile

Tiffany x Nike藍勾鞋即將亮相　網友興奮「我買得起」

>

▲▼ Tiffany 。（圖／翻攝IG）

▲Tiffany與Nike宣布聯名，究竟鞋盒內裝什麼設計令人好奇。（圖／翻攝Tiffany IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國珠寶品牌Tiffany & Co.與運動品牌Nike昨同時在IG分享震撼消息，po出Nike鞋盒變成Tiffany藍、盒上招牌的勾勾則是白色的照片，並寫下「A Legendary Pair」（傳奇的一對），雖尚未揭露鞋盒內裝什麼寶，但已引來雙品牌的粉絲興奮狂喊「終於有我買得起的Tiffany了」、「好想要」。

Tiffany自從被精品龍頭LVMH集團收購後，與高端潮流密切接軌，陸續與潮牌Supreme聯名、與藝術家Daniel Arsham推出限量藝術品，完全顛覆過往大眾對Tiffany的印象，這回宣布與Nike合作，再度成功炒熱話題。

▲▼ Tiffany Nike 。（圖／翻攝Twitter）

▲Twitter帳號Nice Kicks已揭露數張Tiffany與Nike聯名鞋款的照片。

不過Tiffany與Nike尚未透露聯名作的發表日程與內容，但日前有百萬追蹤的Twitter帳號Nice Kicks已揭露數張聯名鞋款的照片，畫面中是黑色Nike Air Force 1鞋的勾勾標誌變成了Tiffany藍色，鞋舌上繡著Tiffany字樣，讓時尚迷相當期待。

►Tiffany新春LINE貼圖免費下載　拜年也祝單身男女「馬上有對象」

►楊祐寧、賈靜雯撞Tiffany手環覺得帥氣　明星最愛5款手環出列

關鍵字：

Tiffany, Tiffany & Co., Nike

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

開工喝咖啡「星巴克1／30推買一送一」！這3家連鎖店也有優惠

開工喝咖啡「星巴克1／30推買一送一」！這3家連鎖店也有優惠

很會賺但總存不了錢的3大星座！Top 1愛面子窮大方，賺多花得更多

很會賺但總存不了錢的3大星座！Top 1愛面子窮大方，賺多花得更多

Tiffany x Nike藍勾鞋即將亮相　網友興奮「我買得起」

Tiffany x Nike藍勾鞋即將亮相　網友興奮「我買得起」

星巴克1／30開工「買一送一」開店就有！明起「連續15天」推2分鐘爽抽好友分享 楊穎短髮超逆天！6位女星長短髮對比　IU初戀感滿滿、趙麗穎更顯老 5款「精品黑色手袋」上班族必備　LV簇絨老花、CELINE小牛皮好奢華 日本黑貓橡皮擦「邊擦邊改變形狀」！模樣怪異果然是水做的 《黑暗》宋慧喬、辛叡恩私服是教科書等級！劇中5位女星好感穿搭必學 馬斯克面試必問「一道題」掌握人才　快筆記起來，把握年後轉職潮！ 凱特王妃2萬元高跟鞋好穿到包色　私下最愛2000元小白鞋

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面