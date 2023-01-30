Tiffany x Nike藍勾鞋即將亮相　網友興奮「我買得起」

▲Tiffany與Nike宣布聯名，究竟鞋盒內裝什麼設計令人好奇。（圖／翻攝Tiffany IG）



記者陳雅韻／台北報導

美國珠寶品牌Tiffany & Co.與運動品牌Nike昨同時在IG分享震撼消息，po出Nike鞋盒變成Tiffany藍、盒上招牌的勾勾則是白色的照片，並寫下「A Legendary Pair」（傳奇的一對），雖尚未揭露鞋盒內裝什麼寶，但已引來雙品牌的粉絲興奮狂喊「終於有我買得起的Tiffany了」、「好想要」。

Tiffany自從被精品龍頭LVMH集團收購後，與高端潮流密切接軌，陸續與潮牌Supreme聯名、與藝術家Daniel Arsham推出限量藝術品，完全顛覆過往大眾對Tiffany的印象，這回宣布與Nike合作，再度成功炒熱話題。





▲Twitter帳號Nice Kicks已揭露數張Tiffany與Nike聯名鞋款的照片。

不過Tiffany與Nike尚未透露聯名作的發表日程與內容，但日前有百萬追蹤的Twitter帳號Nice Kicks已揭露數張聯名鞋款的照片，畫面中是黑色Nike Air Force 1鞋的勾勾標誌變成了Tiffany藍色，鞋舌上繡著Tiffany字樣，讓時尚迷相當期待。