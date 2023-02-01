滑雪、游泳隨時切換！北海道星野TOMAMU度假村超好玩　冰屋藏驚喜

文、圖／Ean

若對冰雪懷有夢幻憧憬，來趟星野TOMAMU度假村可滿足所有想像！除了擁有多條不同難度的粉雪等級滑雪道、雪地摩托車、封凍的水之教堂、泡雪湯，入夜後還有煙火綻放下的愛絲冰城（Ice Village）華麗登場，最酷方式當是乘著冰之滑梯入城，這間用冰杯喝完調酒、再去下一間坐在冰沙發上吃甜點，甚至還有時間限定的冰之旅館提供超酷的急凍住宿體驗。對了，記得帶泳裝前來，沒說錯、因全日本最大的室內波浪泳池就在這，終年如夏，要讓你一趟穿梭在兩種季節，留下難忘的冰火體驗！

▲星野 Tomamu 度假村的招牌一景「水之教堂」。

▲羨慕這些孩子們能在這麼小的時候就接觸滑雪。

▲夢幻的雪湯體驗。

▲看著白雪皚皚逐浪，實在太狂。

▲夢幻的冰屋體驗。

▲有如明信片的客房窗景。

跌倒也浪漫的世界最棒粉雪滑雪場

睽違三年，終於再次滑到雪！這是本趟北海道之旅讓我很期待與興奮的部分，特別是入住的星野TOMAMU度假村本身就有完整滑雪場，就算像我一樣沒裝備也能直接在此租借，這種人來就好的方便，對滑雪初學者非常友善！畢竟還初學加上又三年沒滑，說不緊張是騙人的，需要一些時間喚醒身體記憶。滑雪運動有一定風險，安全至上，學習如何正確摔倒為首要功課，這個下午我共滑了三趟，摔了超過十次，人家都說人生最怕的就是沒摔過跤，我想從今以後我應沒這個問題才是。但好在，這裡的雪是粉雪，相當好滑且摔跤也不怎麼痛，不愧據說是被評為世界第一的滑雪勝地。

▲從滑雪道俯瞰的景色，絕美。

▲因為是粉雪，就算跌倒了也不怎麼痛。

▲雪地上的日落。

滑雪屬極限運動，自然不適合揹大相機，所以這趟滑雪影像紀錄就完全仰賴輕放外套拉鍊口袋裡的Xiaomi 12T Pro手機，即使處在低溫環境，但使用起來完全沒問題，也不會因急凍而有電力縮減的窘況，讓我能夠輕鬆自拍或者從高處俯拍眼下的夢幻銀白世界。印象很深刻是當我站在雪道制高點時，有位身穿全黑的滑雪高手忽然竄進我的拍攝畫面中，隨即就自動被黃框框鎖定住，對、那是手機內建的Profocus運動追焦功能，確實厲害。

▲Xiaomi 12T Pro手機自動偵測啟動「Profocus 運動追焦」功能，讓我印象深刻。

▲北國下午四點多，就迎來將人影拉曳好長的日落。

▲手機會偵測人臉，自拍的成功率很高。

換上泳裝，沐夏在日本最大波浪泳池

滑完雪，讓肌肉放鬆的最佳方式莫過於是泡泡熱水。能想像嗎？僅隔著一面玻璃帷幕，外頭有人穿著厚外套迎風雪前行，裏頭卻有人正穿著比基尼逐浪，這就是星野TOMAMU度假村的「微笑海灘」，終年維持30度以上的夏季氣溫，還有日本最大規模30 × 80m的波浪泳池，實在狂！不僅如此，外面還有雪見的「木林之湯」，泡的雖然不是溫泉，但能暖呼呼的欣賞雪景就已非常迷人！

▲全日本最大的造浪池就在這。

▲「無畏」在風雪中前行。

▲一張照片裡同時有著兩個季節。

▲北國才有的雪湯體驗，一定要試試。

豪華按摩浴缸帶烤箱的 Risonare Tomamu

除了雪見之湯，其實這回我入住的星野Risonare Tomamu房間裡就有一座豪華的按摩浴缸，回房間泡熱水一邊欣賞窗外如明信片般的銀白世界，那真是一個享受！奢華的不僅如此，這間客房竟配有烤箱，加上還有很大的客廳與臥室，相當適合一個小家庭來同住度假。

▲泡澡得此一景，再享受不過。

▲客房內竟有私人烤箱。

▲寬敞的客廳，白天我就坐在窗邊喝著咖啡。

▲臥室的空間也相當大。

朝食佐夢幻銀白世界

度假村整體規模也相當大，住宿區除了這回住的「RISONARE TOMAMU」，還有之前從附近經過都會看到分別有著綠色與深褐色美麗漸層的兩棟建築物，就是「TOMAMU The Tower」。此外，光是可選擇去吃早餐的餐廳就有六間，有些需要搭免費接駁巴士才能到達。其中有2間需要預約。這回動作太慢沒有預約到，於是兩天早上都就近到入住的隔壁棟32F餐廳享用，自助早餐規模不大，但蠻精緻，重點是景觀非常之好，可擁抱180度的全景視野，尤其是冬季白茫茫一片，美的非常不真實。值得提醒的是，若想換換口味，當辦理入住手續時就可搶先預約屬意的餐廳早餐。

▲從房間望出去可看到另外兩棟「TOMAMU The Tower」。

▲使用北海道食材的早餐，美味可口。

▲能在這吃著早餐開啟一天，幸福了。

▲彷彿置身畫中的窗邊座位。

▲北海道擁有很棒的農產品，做出來的麵包都好好吃。

純白版水之教堂

度假村裡有座名聞遐邇的建築，如詩般的景色成為當年歌手梁靜茹「崇拜」MV 的拍攝場景，那就是被奉為全球結婚教堂夢幻首選之一的「水之教堂」。由安藤忠雄設計，以與自然共生為理念，清水混泥土、玻璃、鋼骨及未塗漆的木頭，簡單俐落，觸目所及沒有任何多餘的線條。若有任何不工整的，就是15 x 5米巨大玻璃外的有機自然生長，白樺木、積雪的形狀，這也是最迷人的部分。此外，每年5月到11月，巨大玻璃會完全打開，讓教堂與大自然融為一體，我期待下次來訪，見證夏之水風景。

▲冬季的水之教堂顯得相當靜謐。

▲線條與光影，都很迷人的水之教堂。

▲夏季的水池到了冬天成了白雪一片。

時間限定的愛絲冰城

若說水之教堂的風景是與時俱變，那麼這裡還有一處則是如夢境般的時間限定，每年12月到隔年3月左右才會出現的愛絲冰城，3.2公頃的雪地上蓋了多座可愛的圓頂冰屋，裏頭有酒吧、可烤棉花糖及甜點吧，甚至今年還與北海道連鎖便利商店Seicomart首次合作，在這開了間「冰之便利商店」，緊接著還有「冰之旅館」在 1／10 – 2／28低溫開張，歡迎熱血旅客入住。

▲每棟冰屋都有著不同主題，穿梭其中大感驚喜。

▲冰之便利商店，前所未有的購物體驗。

▲烤棉花糖，也是有趣的冰火體驗

/ Info. /

星野 TOMAMU 度假村

官網｜臉書

星野集團官網

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作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！

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