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巴黎高訂周／Jisoo俏皮齊瀏海看DIOR秀！FENDI「私密內衣」變絕美禮服

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▲DIOR 。（圖／品牌提供）

▲巴黎高訂周首日由Dior 2023 春夏系列大秀揭開序幕 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

巴黎高訂周首日由Dior 2023 春夏系列大秀揭開序幕，品牌創意總監Maria Grazia Chiuri以非裔美國歌手Josephine Baker 為靈感呈現多場合穿著，時尚寵兒Blackpink成員Jisoo也現身看秀。而FENDI則以「私密內衣」轉化為典雅禮服的妙想，徹底打破常規。

▲DIOR 。（圖／品牌提供）

▲DIOR 。（圖／品牌提供）

▲DIOR 。（圖／品牌提供）

▲DIOR 。（圖／品牌提供）

▲以非裔美國歌手兼舞蹈家 Josephine Baker 為靈感，Dior 2023 春夏系列變化出金銀流蘇、硬挺正裝 。（圖／品牌提供）

Dior 2023 春夏系列以非裔美國歌手兼舞蹈家 Josephine Baker 為靈感，這一傳奇女性呈現出高訂禮服的多元樣貌，像是重現Joséphine的衣櫥，多件宛如浴袍的天鵝絨大衣傳遞濃郁50年代復古風情，轉眼間搖曳的金銀流蘇、銀色飾釘和亮片點亮伸展台，又以迪奧先生所鍾愛的英挺衣料西裝與大衣，完美正裝穿著。大秀亮點之一，Blackpink成員Jisoo頂著齊瀏海現身看秀，身穿潔白裙裝宛如鄰家女孩，留給粉絲又一筆經典造型。

▲DIOR 。（圖／品牌提供）

▲Blackpink成員Jisoo頂著齊瀏海現身看秀 。（圖／品牌提供）

FENDI 2023春夏高級訂製系列帶來明快輕盈的著裝感受，大量蕾絲、垂墜與繫帶遊走身體曲線，並賦予手工鏤紋與嵌花，刻畫出最柔美的態度，目前世界上支數最高馬海毛精梳紗線輕盈如遊絲，被製作成神似蕾絲的鉤編織紋。有趣之處表現在，登山安全扣以及金屬感皮革蕾絲這類較為堅硬的元素，多層次轉化演繹，就如藝術總監Kim Jones所形容：「本系列都像是一個向外展露的內在世界，彷彿私密的內衣變為典雅大方的晚禮服。」

▲fendi 。（圖／翻攝自官網）

▲fendi 。（圖／翻攝自官網）

▲fendi 。（圖／翻攝自官網）

▲fendi 。（圖／翻攝自官網）

▲FENDI 2023春夏高級訂製系列彷彿私密的內衣變為典雅大方的晚禮服 。（圖／翻攝自官網）

 ►巴黎男裝周／劉以豪穿寬肩西裝展現精實腰身　絲質領帶掛上串珠童趣可愛

關鍵字：

巴黎, 高訂, FENDI, dior

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