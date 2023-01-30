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孫芸芸開箱澳洲豪宅　睡醒無敵海景映眼簾、迴旋梯美翻

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▲▼ 孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸的時尚與生活品味備受肯定。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

「台灣第一名媛」孫芸芸不僅是時尚圈指標人物，也是生活風格大師，與好友共同成立生活風格網站「Inattention」，分享她的居家布置與美食料理訣竅，種種好品味在她的澳洲新居獲得具體實踐，近日她陸續在IG開箱澳洲豪宅的各個角落，早起的她醒來映入眼簾的就是無敵海景，而沿著迴旋梯下樓步入大地色系的客廳，彷彿在拍時尚大片。

▲▼ 孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸走下澳洲新家的迴旋梯，猶如拍時尚大片。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲▼ 孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸喜歡在家裡嘗試不同層次的大地色系。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

若不是孫芸芸親自在IG透露近日忙著布置澳洲新家，標註「wakeuptothiseverymorning」（每天早上這樣這醒來），網友們還以為她住哪一家豪華飯店，希望她能透露地點以便列入下回度假行程，她的新家美到女星侯佩岑、名媛林牧潔都誇讚，她也大方回應朋友歡迎參觀。

▲▼ 孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲早起的孫芸芸拍下醒來映入眼簾的無敵海景。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

孫芸芸透露布置居家空間是她生活的一部分，她喜歡很多大自然、陽光，因此房間與客廳是大面落地窗，能讓自然光照入亦能欣賞無敵海景，而愛逛家飾品的她，為新家添購法國設計師Pieere Paulin名作Groovy chair椅等頂級家具，她表示空間與材質啟發她，喜歡在家嘗試不同層次的大地色系、有機線條之間的材質混搭，再配上她隨興點綴的花花草草，完美！

▲▼ 孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸在家裡隨興點綴花花草草，旁為法國設計師Pieere Paulin名作Groovy chair椅。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

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孫芸芸

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