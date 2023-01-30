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巴黎高訂周／安海瑟薇穿豹紋短裙辣翻！Valentino「夜店風」集結性感華麗

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▲高訂 。（圖／品牌提供）

▲Valentino 2023春夏高級訂製系列「Le Club Couture」。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

剛落幕的2023春夏高級訂製時裝周，在各大品牌展現精湛工藝的同時，也有不少創新靈感，像是Valentino本季「Le Club Couture」像是仙女落入凡間，注入多彩光鮮的夜店文化，重新演繹品牌所擅長的刺繡、蝴蝶結元素。連看秀嘉賓安海瑟薇（Anne Hathaway）也盛裝出席，穿上豹紋印花連身裙展現極致凍齡狀態。

▲高訂 。（圖／品牌提供）

▲高訂 。（圖／品牌提供）

▲（依序）安海瑟薇 Anne Hathaway、品牌大使南韓天團BTS成員Suga看秀 。（圖／品牌提供）

若高訂禮服和夜店混合會是什麼模樣？Valentino 創意總監 Pierpaolo Piccioli 突發奇想將屬於夜生活的五光十色帶進華服，看似對立面，其實都是用盛裝打扮展現自己獨有的魅力，透過刺繡、手工垂飾及綁上黑色緞面蝴蝶結的淡粉色羽毛等細節所頌揚創意，挑戰高訂的理念。此外，新穎剪裁勾勒出如吹氣球、蛋糕般的寬大裙襬，如同順著身體蔓延生長，張力十足。大秀現場星光熠熠，女星安海瑟薇 Anne Hathaway、《艾蜜莉在巴黎》Ashley Park，以及剛官宣成為品牌大使的南韓天團BTS成員Suga皆到場。

▲高訂 。（圖／品牌提供）

▲高訂 。（圖／品牌提供）

▲高訂 。（圖／品牌提供）

▲高訂 。（圖／品牌提供）

▲Valentino 2023春夏高訂的極致剪裁，遊走正式與夜生活場合 。（圖／品牌提供）

GIORGIO ARMANI PRIVÉ SS23高級訂製服系列構築一場綺麗夢境，鑲嵌寶石的短版夾克、長款半身裙、垂墜長褲和緊身連身裙勾勒迷人廓形。鑽石圖案靈感源自畫作《Harlequin》，點綴以牡丹粉、松石綠、翡翠綠與寶藍色所建構的幾何圖形，讓一切閃耀出夢幻光澤。

▲高訂 。（圖／品牌提供）

▲高訂 。（圖／品牌提供）

▲高訂 。（圖／品牌提供）

▲鑽石圖案靈感源自畫作《Harlequin》，點綴以牡丹粉、松石綠、翡翠綠與寶藍色所建構的幾何圖形。（圖／品牌提供）

► 巴黎高訂周／Jisoo俏皮齊瀏海看DIOR秀！FENDI「私密內衣」變絕美禮服

關鍵字：

巴黎, 高訂, Valentino, GIORGIO ARMANI PRIVÉ

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