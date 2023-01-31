說・流行／模特看得到路嗎？Viktor ＆ Rolf「禮服不穿好」顛覆高訂文化

記者王則絲／台北報導

荷蘭設計師品牌維克托&羅夫（Viktor & Rolf）日前於巴黎高訂周發表了2023春夏的高級訂製服系列，向來不驚人不罷休的Viktor & Rolf本季再度祭出顛覆高訂文化的設計，一套套禮服精緻且華麗，但就是每一套都不在正確的位置上，「禮服不穿好」的概念下，其中一套上下顛倒的禮服造型，裙襬甚至完全擋住了模特的視線，令人懷疑她究竟是否看得到路？

高級訂製服給人極其奢華的印象，對於民眾來說，基本上是買不起也穿不到的遙遠事物，但這依然是許多時裝屋展現高超工藝的表演舞台，華麗漂亮、精緻、正統的晚禮服是高訂服裝的共通點。

而Viktor & Rolf在2023春夏高訂系列將主題定為「Late Stage Capitalism Waltz」（直譯為：晚期資本主義華爾茲），利用叛逆、超乎邏輯的手法，來嘲諷這不合時宜的傳統美學，用錯置的禮服彰顯不和諧與疏離感，就像是P圖出了什麼差錯一樣，有趣的效果引發話題。

▲Viktor & Rolf 2023春夏高訂大秀。（圖／翻攝自Viktor & Rolf ）



秀場上，首幾套服裝還看似正常，復古的馬甲式晚宴服，有著繁複的手工皺褶澎紗裙襬，佐以蝴蝶結、細閃元素裝飾，細膩功力不在話下，不過Viktor & Rolf的設計不只漂亮這麼簡單而已，而後的每一套造型裡，模特們基本上並不是「穿著」禮服，而是讓禮服以不同的角度「擺放」在模特身上，包括斜放、橫向、懸於身前10公分處⋯⋯各種「禮服不穿好」的畫面很是衝擊，其中一套乾脆上下顛倒的淡藍色禮服，甚至完全遮蓋了模特的臉，雖然透紗的材質應能隱約看到一些視線輪廓，但其實模特還是有通過耳機的指引走秀。

▲Viktor & Rolf 2023春夏高訂大秀。（圖／翻攝自Viktor & Rolf ）