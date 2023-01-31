7間網拍服飾推薦！質感寬褲、洋裝整套包下不破千　無痛清空購物車

文／美人圈

自疫情發生以來，想必許多女孩們為了滿足購物的心，上網購物的頻率都大大地增加了吧！近年蝦皮已經成為小資女孩網購的渠道，但想在蝦皮上挑選有質感又平價的服飾根本是大海撈針！這次編輯特搜了7間「百元網拍服飾」推薦，除了網友們激推的Feel Sweet、GRASS ROOM外，還有高個女孩必收藏的W:AN WAY，趕快下滑看看！

1：ohnni

喜歡韓國那種甜酷風格的女孩，這間賣家必收藏，一般韓系路線都是走小清新、氣質歐膩風路線，ohnni家的衣服帶點街頭感還有眾多的菱格紋單品，是韓妞近幾年很愛的風格。





隨性又不失時髦感的穿搭風格真的愛了！想讓穿搭更增添層次感，配件類都不可少，ohnni還有推出許多質感配件，像是凹造型必備的橢圓貓眼墨鏡、百搭皮革肩背包等等，想要夠「韓」，趕快到ohnni來挖寶！





2：chuca

接下來這家是編輯私藏的寶藏店舖，不管是布料質感、剪裁設計，還有價格都必須大力稱讚！就連隨便一件都要兩千起跳的西裝外套，在chuca居然一千元有找，真的太佛心。而且chuca還有預約制的Showroom可以提供試穿，買衣服不怕踩雷了！





還有多款超百搭的襯衫、寬褲，上班族想穿出高質感卻不想花大錢，非常推薦chuca！





3：Grass.le

Grass.le 是正韓服飾賣家！風格屬於很日常溫柔風格，穿上他們家的衣服，會瞬間將氣質集結於一身，相比起今天介紹的服飾店，會稍微來得貴一些，不過價位已經比許多正韓還來得便宜許多，如果想找一些耐穿又高品質的單品，其實很推薦Grass.le。





4：Feel Sweet

接下來這家來頭可不小！在蝦皮上擁有23萬粉絲的Feel Sweet，在學生間擁有一致口碑好評，且多種款式，讓你滑到手軟，字母T、透膚襯衫、背心、洋裝以及寬褲、西裝外套等等皆應有盡有，每一項單品實穿度都不在話下，簡單搭配就相當好看！





重點是賣場皆為現貨，下單後2-3天就會收到，這個迅速程度加上高CP值，難怪擄獲一群死忠粉絲。





5：GRASS ROOM

經常在蝦皮買衣服的老手們，應該對GRASS ROOM不陌生吧！極親民的價位，加上良好的服務，讓GRASS ROOM在蝦皮賣場上擁有將近30萬的龐大粉絲量，還有五星級好評，女孩們還在煩惱找不到物美價廉的美衣，到GRASS ROOM買準沒錯。





不太會穿搭的女孩都可以追蹤GRASS ROOM的IG帳號，不僅經常新品直播，在版面上還有穿搭展示，讓你再也不用煩惱單品的穿搭法！

6：An Alley

喜歡奶茶色系的人趕快看過來！An Alley選品都是屬於低飽和度的色系，各式各樣襯衫、洋裝、針織衫等單品，在這裡通通都能找到，給人溫柔的清新小姊姊感，無論是學生族、社會新鮮人都能輕鬆駕馭！





小編發現An Alley還有進很多牛仔類的下半身單品，牛仔控的人千萬不要錯過！若是想要試穿，也可以到桃園的實體門市逛逛。





7：W:AN WAY

高個子女孩最怕就是在網上買東西！主打九分、穿起來像七分？想嘗試可愛的百褶裙，卻像在穿迷你裙？微辣的短版上衣，穿上身就像是兒童上衣？如果你也有以上的困擾，不妨到W:AN WAY挑選。

小編發現除了褲子版型非常用心挑選外，洋裝類單品也非常值得收！不僅版型設計顯瘦，長度上也相當剛好，各位高個子女孩不要錯過。





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