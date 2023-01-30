營養師傳授「國外旅遊飲食3要訣」，211餐盤法快學會

▲出國飲食謹記3原則，不怕暴肥又健康。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

春節假期雖已結束，但是仍有不少人在國外旅行，外出旅行當然免不了享受各種風味美食，不過為了避免水土不服造成了腸胃不適而掃了遊興，營養師余朱青建議遵循下面3個原則，讓你健康一路暢玩。

▲每餐的纖維質要補足。

#211餐盤原則要掌握

營養師余朱青提及，各國的特色料理不同，建議大家每餐還是儘量以2份蔬菜、1份澱粉、1份蛋白質的原則來點餐，這樣的吃法除了可避免攝取過多的熱量外，也可以達到營養均衡的要求。

▲餓過頭或是爆食都不好。

#三餐儘量定時、不爆食

出國旅遊有時候在旅途中為了趕行程，偶爾會沒辦法好好坐下來用餐，營養師余朱青建議，三餐盡量定時吃，若有特殊狀況可以準備三明治來果腹，才不怕餓過頭，用餐時也不要因為喜歡吃就暴飲暴食，這樣可能會讓消化系統無法負荷，得不償失。

▲多喝水能幫助排便順暢。

#多喝水，幫助正常代謝

營養師提醒，不少人旅行時會擔心上廁所麻煩，所以會減少喝水的量，其實這是不太好的習慣。喝足夠的水，可以幫助正常代謝以及排便順暢，在旅途中才不容易遇上便秘的困擾，建議還是要儘量喝足每日所需的水分。