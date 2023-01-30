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香港前女首富整面愛馬仕橘盒牆　老公挑77款逾6000萬包做公益

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▲▼大劉與甘比的愛馬仕 。（圖／翻攝IG）

▲香港富商劉鑾雄（左）是著名的愛馬仕收藏家，老婆甘比所拎的包款都是特殊款。（圖／翻攝kimbeechan_official IG）

記者陳雅韻／台北報導

香港富商劉鑾雄（大劉）是赫赫有名的愛馬仕（Hermès）收藏家，歷來女友陪他出席活動，各個都是珍稀愛馬仕包上手，2016年結婚的妻子甘比（陳凱韻）也不例外，曾坐上「香港女首富」寶座的她，在IG曬過整面「愛馬仕橘盒牆」，足見劉家的驚人收藏。近日劉鑾雄特別委託拍賣公司蘇富比（Sotheby’s）網上拍賣當中的77件珍藏，規模是亞洲史上最大單一藏家手袋拍賣，總估價逾6000萬元，拍賣所得收益將捐出作慈善用途。

▲▼大劉與甘比的愛馬仕 。（圖／翻攝IG）

▲甘比曾洩露衣帽間一整面愛馬仕橘盒牆與珍罕包款。（圖／翻攝kimbeechan_official IG）

▲▼大劉與甘比的愛馬仕 。（圖／翻攝IG）

▲劉鑾雄委託蘇富比拍賣的愛馬仕30公分鑽石柏金包，2006年出品，估價約1,930,000元起。（圖／蘇富比提供）

名為「收藏之道 ：劉鑾雄珍藏絕品手袋」專拍的第一部分，即日起至2月9日於蘇富比官網舉行，他精挑77件橫跨20年具特色且品項絕佳的包款進行拍賣，包括限量版金屬凱莉包、6 款不同顏色和尺寸的鑽石柏金包，估價都在百萬元以上。

▲▼大劉與甘比的愛馬仕 。（圖／翻攝IG）

▲蘇富比上拍劉鑾雄委託的愛馬仕2006年出品25公分鱷魚皮鑲鑽柏金包，估價約3,850,000元起。（圖／蘇富比提供）

▲▼大劉與甘比的愛馬仕 。（圖／翻攝IG）

▲愛馬仕1997年出品的玫瑰紅鱷魚皮迷你凱莉包，估價約1,560,000元起。（圖／蘇富比提供）

劉鑾雄老婆甘比所買的愛馬仕新包也各個精彩，由於她熱衷收藏企鵝各式商品，因此向愛馬仕訂製不少包型各異、圖案各有巧妙的企鵝包，去年聖誕節前夕她收到布滿企鵝圖案的新包，大讚品牌「手工超讚」，她同時加碼秀出提把為眼睛、穿扣為嘴巴的俏皮企鵝母女包，一大一小的設計剛好能與女兒一起當親子包，寵女不手軟。
 ▲▼大劉與甘比的愛馬仕 。（圖／翻攝IG）

▲甘比去年聖誕節前夕收到愛馬仕特製的企鵝包，直誇手工超讚。（圖／翻攝kimbeechan_official IG）

▲▼大劉與甘比的愛馬仕 。（圖／翻攝IG）

▲甘比還向愛馬仕訂了企鵝母女包，寵女不手軟。（圖／翻攝kimbeechan_official IG）

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關鍵字：

劉鑾雄, 大劉, 甘比, 陳凱韻, 愛馬仕, Hermes, 蘇富比, Sotheby’s

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