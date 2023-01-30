巴黎高訂周／CHANEL華麗動物園竟有「柯基圖騰」！GD、金高銀展現高衣Q

記者鮑璿安／台北報導

巴黎高訂周的重頭戲香奈兒（CHANEL） 2023 春夏高級訂製服系列，一切在傳統和奇幻中進行，藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）以動物為發想打造了藝術品般的秀場，模特兒身穿浪漫詩意的動物圖騰禮服穿梭其中。現身看秀的藝人包括G-Dragon、金高銀、蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）等，以華麗造型助陣。

▲藝術家Xavier Veilhan打造巨型動物雕塑設置於會場 。（圖／品牌提供）

本季維吉妮維婭三度合作藝術家 Xavier Veilhan，碰撞出全新視野，在初期交流時，便決定從秀場到服飾細節上，皆圍繞動物展開，受到獅子、母鹿、雄鹿、禽鳥與駱駝為主題的雕塑帶來啟發，Xavier Veilhan 用木材、瓦楞紙和紙張打造的 11 座巨型動物雕塑設置於會場，模特兒穿梭其中，像是樂園般悠遊，也為本季定下自信前衛的基調。

▲以詩意浪漫的手法詮釋女子儀隊的造型。（圖／品牌提供）

2023 春夏高級訂製服系列的刺繡作品皆有動物藏身其中，成為一大趣味元素，經典山茶花刺繡旁伴隨著母鹿、雄鹿，甚至也出現幼貓、柯基犬、兔子身影，讓正式的斜紋軟呢套裝多了童趣。當然，香奈兒女性是剛柔並濟的，借以遊行與舞台表演的女性制服為發想，首套造型便是高帽配上雙排扣立領元素，踏出灑脫的步伐。為夜晚而生的禮服，加入華麗層次、鏤空細節，再運用絲質薄紗、塔夫綢、烏干紗、褶皺喬其紗和 Chantilly 蕾絲打造完美垂墜。最後一套造型，往往是純潔白紗禮服，綴以燕子刺繡頭紗的新娘，為51套造型畫下美麗句點。

▲貫穿整體的動物刺繡細節。（圖／品牌提供）

香奈兒品牌大使蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）身穿2023春夏高級時裝系列黑色亮片薄紗棉質外套看秀，每每亮相都令人驚喜的 G Dragon，此次演繹了黑色花卉刺繡斜紋軟呢外套，巧妙穿搭出屬於自己的香奈兒風格；金高銀則換上淡橘色與米色格紋斜紋軟呢連身褲，展現甜美與率性態度。

▲（依序）蒂妲史雲頓、G-Dragon、金高銀受邀看秀 。（圖／品牌提供）