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百貨春節業績成長60%　環球購物中心推百間開工餐飲優惠

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▲百貨春節人潮,走春人潮,春節,連假。（圖／環球購物中心、大江購物中心提供）

▲百貨春節10天走春人潮爆表。（圖／環球購物中心、大江購物中心提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今年長達10天春節連假，適逢台灣挺過疫情進入後疫時代，不少民眾春節走春塞爆各大風景區景點，百貨賣場也人潮洶湧，環球購物中心表示，今年春節長加上氣溫驟降，商場買氣北南齊熱、人潮沿軌道大爆發2種現象，旗下6大車站店業績成長超過40%，大江購物中心也表示，購物、餐飲及電影院人潮旺，春節檔期業績較去年同期成長超過60%。

▲百貨春節人潮,走春人潮,春節,連假。（圖／環球購物中心、大江購物中心提供）

為迎接開工，環球購物中心集結近百家品牌，推餐飲美食買一送一、第二份半價或優惠7折起，包括星巴克、路易莎、八月堂、Cold Stone、Krispy Kreme、摩斯漢堡、BLOOM、日春木瓜牛奶等，如板橋車站、屏東市COLD STONE於1／30購買中杯以上冰淇淋，可享第二杯50元、21風味館2／7前點烤半雞餐，享第2份半價。

▲百貨春節人潮,走春人潮,春節,連假。（圖／環球購物中心、大江購物中心提供）

▲開工好康Global Mall南港車站推八月堂可頌買五送一。（圖／環球購物中心提供）

南港車站則在2／5前推好丘推貝果／司康買五送一、八月堂可頌買五送一。機捷店以飲品好康為主，桃園A8推2／1前豐味果品指定飲品享買一送一，桃園A19則於2／5前BLOOM沐曜香氛咖啡館、日春木瓜牛奶購買指定飲品，享第二杯半價，新左營車站推2／5日前麵屋武藏憑雙鐵票根享85折；摩斯漢堡巴斯克乳酪蛋糕+摩斯咖啡套餐原價135元、優惠價109元。屏東市即起至2／3有推開工元氣餐，秋風軒mini享海鮮自由配任選兩樣海鮮享85折優惠、粉專按讚加送蛤蠣一份；大河屋GOOGLE五星評價即贈牛五花或梅花豬一份；米塔炙燒牛排GOOGLE五星評價免費贈酥炸透抽圈。

▲百貨春節人潮,走春人潮,春節,連假。（圖／環球購物中心、大江購物中心提供）

▲Global Mall屏東市即起至2／3，推秋風軒mini任選兩樣海鮮享85折優惠。（圖／環球購物中心提供）

同時新北中和獨家加碼推會員獨享好康，新北中和1／30、1／31限定2兩天，晚上7點起可於服務台以1,000點兌換限量500元抵用券，且即日起至1／31於指定專門店單筆消費滿3,000元，送200元指定業種抵用券。

▲百貨春節人潮,走春人潮,春節,連假。（圖／環球購物中心、大江購物中心提供）

大江購物中心於春節期間業績也表現亮眼，連假首日至今營業額較去年同期成長超過60%，戶外用品拜天氣之賜，成長破一倍。業者觀察國境解封已三個多月，但受全球物價通膨、人力短缺等因素導致出國旅遊成本增加，致使很多人留在國內過節，今年最特別的現象是早期過年時的商場人潮呈現「中南部熱、北部冷」，不過今年大年初一連台北信義計劃區百貨一反往常人潮滿滿，今年春節全台購物商場的業績都大幅成長。

▲百貨春節人潮,走春人潮,春節,連假。（圖／環球購物中心、大江購物中心提供）

▲大江購物中心走春人潮滿滿，餐飲成長60%。（圖／大江購物中心提供）

大江購物中心企劃部經理楊若琳表示，整體買氣明顯回歸，各業種都皆成長五到六成，成長動能主要來自女裝、各類服飾、餐飲等業種，連假低溫寒冷也帶動厚重衣物、靴類及禦寒家電的銷售量，戶外業種成長超過100%，餐飲也成長超過60%，去年底進駐的桃園獨家「檀島茶餐廳」、「點點心」全天日排隊人潮不斷。

▲百貨春節人潮,走春人潮,春節,連假。（圖／環球購物中心、大江購物中心提供）

關鍵字：

百貨, 春節, 開工優惠

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