孔曉振42歲依舊零贅肉！瘦身秘訣公開　一天吃6餐維持逆天好身材

文／美人圈

女星孔曉振與歌手男友Kevin Oh在2022年10月步入禮堂，獲得大批粉絲網友的祝福！今年42歲的孔曉振，出道已逾20年，但相比剛出道的模樣幾乎零差異。擁有172公分高挑身高，體重卻常年保持在46公斤，秘訣居然是「一直吃」！以下公開孔曉振維持逆天好身材的秘訣，想要健康瘦身的你趕緊一起看下去。

孔曉振官宣與小十歲男友結婚

韓劇女王孔曉振在2022年10月結婚啦！而新郎官就是美籍韓裔歌手Kevin Oh，雖然兩人相差10歲，但外表完全看不出年齡差！男方更公開告白：「她是我一生最好的朋友，我的靈魂伴侶。很快的我就可以稱她是妻子！」讓粉絲們紛紛在貼文底下留言祝賀。





孔曉振瘦身秘訣

1：一天吃六餐

瘦身居然還可以一直吃？孔曉振曾分享過自己每天吃五-六餐，但並不是每餐都要吃飽，其實是靠著「進食20分鐘就會有飽足感」的原理，以少量多餐的方式，減少空腹的時段，就可以降低肚子餓、想吃東西的機會，這個飲食習慣會讓胃在不知不覺間變小，漸漸得就可以養成不易發胖的體質！





2：低碳飲食

以酪梨、黑麥麵包和雞蛋做為一餐，就是孔曉振的日常飲食！全麥麵包的碳水比起一般澱粉更低，搭配雞蛋的蛋白質及擁有優質脂肪的酪梨，營養均衡又好吃。透過降低碳水，增加油脂及蛋白質的攝取，可以控制血糖、減少自由基的產生。孔曉振還分享自己實施低碳飲食後，不僅身體更加輕盈、皮膚也變得更好了！





瘦身階段也要來點「甜頭」，才有動力維持良好的飲食習慣！對此，每十天孔曉振就會給自己一天放假日，吃一些自己平時想吃但不能吃的東西，不過可不是吃好吃滿喔！她只會吃一小部分，滿足自己的口腹之慾，大部分還是以原型食物、減少精緻澱粉為主。

3：喝優酪乳排毒

孔曉振雖然已經是40代女星，但膚況依舊完勝許多少女，就連身材也維持得相當好！而其中窈窕身材的小法寶，就是靠「優酪乳」排毒。優酪乳除了有豐富的蛋白質外，還可以促進腸道蠕動，加速排出體內的毒素及廢物，經常為便秘所苦的女孩們不妨嘗試看看！且優酪乳還相當有飽足感，嘴饞或是飯前喝上一杯，可以讓食慾降低，就不會亂吃、爆卡啦。

4：愛騎自行車

已經42歲的曉振歐膩，私下非常愛騎自行車，只要一有空就會騎30分鐘至1小時，在韓國甚至還有「單車中毒者」的稱號！騎單車每30分鐘可以燃燒300大卡熱量，還可以雕塑身形、瘦小腹，是一款新手友善的高CP值運動，難怪身上看不出絲毫贅肉！不過可不要傻傻的死命猛踩，騎單車可是有秘訣的，要確保手臂、膝蓋保持平行、維持身體向前傾的姿勢，這樣腿部內外的肌肉才可以有效鍛鍊，同時腳踝也不易受傷！





另外，歐膩分享過自己平時也會經常做瑜伽，以相當優雅的姿態瘦身、緊實線條，適合不喜歡戶外運動、大汗淋淋的女孩們。

5：喝足2000cc的水

多喝水可以促進代謝、消除水腫，是瘦身不變的道理！若是不愛喝白開水，也可以跟曉振歐膩一樣加入黃瓜片、檸檬片，除了可以改善口感、讓自己喝入更多水，也可以補充維他命C，肌膚跟著變得白又潤。





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