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網友熱搜10款必買面膜！霓淨思、韓國原辰　保濕＆提亮膚色一敷有感

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文／美人圈

面膜是台灣女孩非常愛用的保養好物，只要敷上一片等待10-15分鐘，就可以讓乾荒肌膚瞬間充盈水分、提亮膚色，是懶人保養的救星！在藥妝店中更是集結了台灣、韓國以及日本面膜，款式相當多元，小編此番特搜了10款寶雅必買面膜推薦，PTT、DCARD熱搜款都在這，跟著網友買就不怕踩雷。

2023寶雅必買面膜推薦

氧顏森活 黑鑽松露保濕光采面膜

氧顏森活延續人氣商品森果系列面膜，推出的這款「黑鑽松露保濕光采面膜」，添加了「餐桌上的黑鑽石」之稱的黑松露，讓肌膚迅速補水保濕，維持透亮感，另外還有橄欖植萃精華以及多種稀有的必需胺基酸，有效緊實，維持Q彈細緻，膚況更穩定！

2023寶雅必買面膜推薦！秋冬保濕、提亮膚色一片搞定，PTT、DCARD熱搜款都在這！

▲氧顏森活黑鑽松露保濕光采面膜3入，NT$319。（圖／氧顏森活，下同）

同系列都使用親膚性極佳的天絲羽翼布膜，質地薄透但極富韌性，並且通過嚴格高標準的認證，能吸附精華並完整釋放養分到肌膚，讓肌膚輕鬆吸收不費力！

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專科 完美舒緩淨白面膜

提到開架面膜，專科系列面膜也是榜上有名！含美白傳明酸，並添加具有修護作用的蘆薈萃取精華，能讓肌膚健康透亮，同時含有保濕成分，讓肌膚持續水嫩淨白。

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▲專科完美舒緩淨白面膜5入，NT$399。（圖／專科）

OGUMA水美媒 秘之湧超導離水面膜

OGUMA 3分鐘傻瓜水面膜突破傳統面膜缺點，「完全不黏膩、水精華液自動吸收、敷後不用洗臉。」只需敷3分鐘，肌膚問題緩解，立即白嫩透亮！成分單純，是一款不分膚質、男女老幼皆可使用的「超級水面膜」！不僅可以在保養後敷，提升後續保養效果；上妝後敷不僅不脫妝，妝感更服貼漂亮，還可以在醫美術後敷，縮短復原時間；搭配上水美媒噴霧，一整天肌膚保濕又亮澤。

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▲OGUMA秘之湧水美媒全家水嫩好康組（50mlx1瓶+160mlx1瓶+水面膜24gx5片），NT$559。（圖／OGUMA）

肌研 光透潤血色感美白面膜

針對亞洲女性最困擾的暗沉蠟黃肌膚問題所研發，嚴選獨特維他命B12精華，能改善膚色不均、提亮膚色。同時添加雙重美白精華成分，直達肌底抑制黑色素生成，出門約會前敷上一片，重現白皙透亮紅潤感，任誰看了都怦然心動。

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▲肌研光透潤血色感美白面膜8入，NT399。（圖／BEAUTY美人圈）

霓淨思 維他命B5保濕補給面膜

添加明星保養成分維他命B5！將新鮮、高純度原料鎖進面膜中，快速補足肌膚所需營養素，其中一項成分是藍莓萃取，含有生物類黃酮及花青素，使肌膚散發光澤，搭配上冰河醣蛋白，有效鎖住水分讓肌膚維持在水噹噹的狀態，且這款面膜使用羽纖凝水膜紙，不僅親膚薄透，也不需要剪裁就能完美貼合臉型。

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▲霓淨思維他命B5保濕補給面膜6入，NT$299。（圖／霓淨思）

LOVEMORE豐台灣 面膜

超熱銷的MIT品牌豐台灣面膜，凡是用過的人都被圈粉！甚至紅到國外，成為許多觀光客必買的伴手禮，特別的是豐台灣面膜採用的天然材質蠶絲，絕佳的舒適度及貼合感，獲得「第二層肌膚」的美稱！其中好評不斷的蘆薈絲瓜面膜，使用的是南臺灣美容聖品絲瓜，以及澎湖人必備曬後保養的蘆薈，有效舒緩補水，還可以當作曬後修護使用！

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▲LOVEMORE豐台灣面膜5入，NT$299。（圖／IG@fromtaiwan_official）

韓國原辰 修護面膜維生素提亮

總是熬夜追劇，肌膚蠟黃又暗沉嗎？這款韓國原辰修護面膜還你好臉色！面膜富含維生素A、B、C、E，以及柳橙萃取物不僅能有效提亮膚色還能補水保濕，有網友實際體驗後發現肌膚不僅提亮、掃黃，就臉上的痘印也被淡化，保養效果相當有感。

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▲韓國原辰修護面膜-維生素提亮3入，NT$169。（圖／IG@wonjineffect_official）

Aroh 面膜

在韓國SNS熱推爆款的高顏值面膜Aroh，在寶雅就買得到！使用獨家專利DRK的細緻柔滑面膜紙，防止精華蒸發，讓保養可以全都吃進肌膚裡。一共推出鎮靜、亮白、補水、營養四款不同功效，滿足肌膚所有需求！其中藍色海洋面膜最適合日常使用，添加玻尿酸、蘆薈成分有助於保濕及維持油水平衡，養出透潤有光澤的水嫩肌。

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▲Aroh面膜10入，NT$480。（圖／Aroh）

我的心機 高效安瓶EX面膜

我的心機這款高效安瓶面膜敷完真的太驚艷！高滲透輕質美容凝乳精華，含11種嚴選植物萃取+2種奢華美容油，敷完後肌膚就像北鼻肌一樣細嫩，加上牛奶柔滑絲綢般觸感的超細纖維布膜，讓高濃縮精華養分可以深達肌底，解救一上妝就乾燥脫皮的缺水肌！

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▲我的心機高效安瓶EX面膜4入，NT$299。（圖／我的心機 My Scheming）

FarmStay 超級食物雙效面膜

FarmStay 超級食物雙效面膜光看包裝就忍不住想將全系列通通包下！不光有顏值，採用食物成分製成，有助於加強皮膚彈性、鎮定和修護皮膚 、保持濕潤以及控油護理，並幫助恢復皮膚的油水平衡等，這款紅蘿蔔款式富含β-胡蘿蔔素和維他命A，敷完以後肌膚保濕度有感提升，喜歡天然系保養的人千萬不能錯過。

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▲FarmStay 超級食物雙效面膜8入，NT$199。（圖／FarmStay）

延伸閱讀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 面膜, 寶雅, 美白, 保濕

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