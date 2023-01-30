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林心如475萬粉紅錶絕配香奈兒衣　加碼秀Hello Kitty造型洩少女心

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▲▼ 林心如Richard Mille 。（圖／翻攝臉書）

▲戴著勞力士錶的霍建華，勾老婆林心如的脖子擁入懷。（圖／翻攝林心如臉書）

記者陳雅韻／台北報導

女星林心如1月27日歡度47歲生日，她連續參加多場親友舉辦的慶生會，最受矚目就是曬出老公霍建華勾她脖子擁入懷中的甜蜜照，兩人在此生日宴也透露名錶品味，霍建華戴著勞力士（Rolex）五珠鍊紀念型錶帶款，而她則佩戴約RICHARD MILLE約475萬元的RM 07-01陶瓷錶，錶款所配的粉紅錶帶洩露她難敵甜美魅力。

▲▼ 林心如Richard Mille 。（圖／翻攝臉書）

▲林心如歡慶47歲生日，她穿香奈兒毛衣搭配Richard Mille約475萬元的RM 07-01陶瓷錶。（圖／翻攝林心如臉書）

▲▼ 林心如Richard Mille 。（圖／翻攝臉書）

▲林心如所戴的Richard Mille RM 07-01自動上鍊女錶，此為同系列錶圈鑲鑽款式。

林心如在與老公霍建華高歌的生日宴上，穿著布滿香奈兒（CHANEL）Logo毛衣與牛仔褲，搭配RICHARD MILLE白色陶瓷材質的RM 07-01自動上鍊女士腕錶，獨特的酒桶造型辨識度百分百，具時與分顯示，而搭配的粉紅色錶帶，恰好與她毛衣上的粉紅香奈兒Logo相呼應。

▲▼ 林心如Richard Mille 。（圖／翻攝臉書）

▲林心如在生日宴上與老公一起歡唱。（圖／翻攝林心如臉書）

粉紅色一直是林心如最愛的色彩，Hello Kitty更是她的心頭好，在另一場與姊妹淘林熙蕾、舒淇同歡的慶生會上，她即穿上滿版的Hello Kitty的可愛上衣，大方展現滿滿的少女心。

▲▼ 林心如Richard Mille 。（圖／翻攝臉書）

▲林心如穿Hello Kitty上衣洩少女心，與姊妹淘舒淇與林熙蕾一起慶生。（圖／翻攝林心如臉書）

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關鍵字：

林心如, RICHARD MILLE, 霍建華, Rolex, 勞力士, CHANEL, 香奈兒

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