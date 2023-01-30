吃飽又餓？營養師教你對付「假性飢餓」，多喝水也有用

▲有的時候肚子餓只是「假性飢餓」。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

吃飽了還一直想吃東西嗎？營養師高敏敏分享，這時候小心不是真餓而是「假性飢餓」，若搞不清真餓還是假餓，長期下來容易吃下很多不必要的熱量，不只使體重增加，更會引發身體代謝問題，對付假性飢餓，一起來聽聽營養師教你怎麼做。

#少吃高GI精緻澱粉

飲食盡量以原型食物為主，像是地瓜、玉米、芋頭等，營養師高敏敏解釋，未精緻食物較為粗硬，能幫助放慢吃飯速度，同時增加飽足感。

#正餐吃均衡吃飽

三餐按時定量攝取，以餐餐均衡為原則，飲食以原型食物為主，更能維持飽足感、延緩飢餓、平穩血糖、滿足營養所需。

#定時喝夠水

除了飲食之外，水分的補充也很重要，有時候覺得餓是因為口渴了，因為人體處理飢餓跟口渴感受在大腦區域是同位置容易混淆 ，建議多喝水，可以幫助代謝、使身體健康運作、有精神。

#嘴饞嚼口香糖

嚼無糖口香糖，讓嘴巴有咀嚼動作，可以藉此判斷是不是真的餓了。

營養師高敏敏也分享，想要避免假性飢餓，首先睡眠要充足，因為睡覺時會分泌瘦素和飢餓素，幫助控制飽足感，但熬夜會造成瘦素水平下降，當飢餓素水平上升，容易嘴饞想吃東西。

另外要活就要動，營養師常常在強調運動很重要，簡單來說飲食和運動都要做到才是完整，足夠的運動可以幫助提高代謝、減重、心肺功能提升，消耗熱量之外還能轉移注意力。

而穩定情緒是一件很重要的事，尤其情緒上的飢餓會造成嘴饞加重，建議找出原因並改善，最後吃飯要認真，不要滑手機，有研究發現，螢幕的藍光會誘發飢餓感，還會降低「褪黑激素」造成睡眠障礙，建議吃飯每口至少嚼20下、至少吃20分鐘，每一口都感受食物在口腔中的味道，才能將「飽足」的訊息傳到大腦，同時也能減少腸胃負擔。