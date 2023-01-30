《黑暗榮耀》林智妍黑絲絨禮服胸前、大腿全透視　比不穿還撩人超火辣！

記者李薇／台北報導

南韓演員林智妍因在《黑暗榮耀》中，飾演霸凌者朴涎鎮，首次挑戰邪惡反派角色，就讓觀眾氣得牙癢癢，超強演技立刻受封「最美反派」；最近她也參與拍攝時尚大片，連續多組超性感的穿搭，展現出時髦卻又充滿清冷態度的風格，狂吸粉絲按讚。

TOM FORD 黑色絲絨透視禮服

這次拍攝的多組時尚大片中，最性感的就屬這一套TOM FORD黑色絲絨禮服，從頸間沿著胸前、腰線、大腿一路延伸到腳踝，都運用透視感極強的黑色柔紗製造出若隱若現的感覺，簡直比不穿還撩人，簡約的中分髮型向後梳理，看起來俐落又火辣，好身材展露無遺。

LEHHO X PRADA 混搭兩截式裙裝

第二性感應該就屬這套混搭風格的穿搭，林智妍上半身穿了南韓品牌LEHHO的BENTE內衣，俐落方正的剪裁在胸前設計出工裝感扣子，頗有剛強風格，搭配PRADA設計的雙拉鍊皮革半身裙，展現出女性剛柔兼具的優雅態度。

DOLCE & GABBANA 紅色繞脖紗裙

紅色系的單品比較不容易駕馭，但林智妍卻穿出了危險女人的感覺，這件DOLCE & GABBANA紅色繞脖紗裙本是仙氣十足的風格，運用比較帥氣的黑色皮革寬筒長靴，加上清淡卻又強化五官的妝容，連手指甲都恰到好處的黑化搭配，讓她整體看起來頗有生人勿近的高冷感。