情人節預備備！　LE CREUSET甜心系列小放閃　星巴克奶油黃好療癒

▲LE CREUSET針對西洋情人節，推出全新「甜心系列」與「心型系列」。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

一、二月份的節慶接連不斷，迎向元宵節的當下，西洋情人節也該進入預備備狀態，鍋具品牌LE CREUSET還有星巴克近期推出情人節系列，讓你默默在生活中放閃，此外八月堂與Mister Donut也推出節慶專屬甜蜜小點，2月份不停歇的粉紅泡泡即將來臨啦！

鍋具品牌LE CREUSET針對西洋情人節，推出全新「甜心系列」與「心型系列」，打造兼具和煦春日氛圍，又不失俏皮甜美風格的鑄鐵鍋具及造型瓷器，為相聚時光添加浪漫的幸福調味，無論是想大聲宣告或是小放閃，都能滿足使用者需求，此外還推出沉靜黑色的心型鍋具，這樣有趣的意圖，讓你甜美還能順便耍酷。

▲星巴克推出西洋情人節系列商品。（圖／業者提供）

星巴克情人節新品以BUTTER TOGETHER為主題，將甜蜜蜂蜜、滑順奶油，加上交疊手勢的美味蝴蝶結麵包，展現這一季融化彼此的設計風格，把化不開的甜蜜愛戀心意變成可愛符號，不想高調放閃也能甜甜用。

此外還推出兩款在地限定開發的提袋，「心心相繫扭結提袋」提把用可愛的扭結造型設計，帶來俏皮及趣味，並延續甜蜜蜂蜜與滑順的奶油黃色系，明亮愉悅；「心心相印網布提袋」則以網布及帆布材質拼接而成，正反二面加上浪漫的愛心造型相互呼應，小閃一下。

若還是想要粉紅泡泡過節的各位，星巴克開年的Stanley聯名系列選用甜心寶貝粉色，可是少見的柔情風格，包括不鏽鋼TOGO冷水杯、各式不鏽鋼杯以及首次推出的不鏽鋼彈蓋瓶等共6款新品，提供多種用途選擇，馬克杯部分還有愛戀馬克杯，要大方放閃選它準沒錯。

八月堂 粉櫻浪漫櫻花可頌

堂級可頌「八月堂」於2/3(五)推出「粉櫻浪漫」，以新鮮檸檬汁製成雪白及粉櫻色糖霜，粉白色系櫻花花朵造型裝飾，點綴在層層酥香的蜂巢可頌上，成為可頌的亮點。入口甜蜜帶有清爽檸檬香，融合酥鬆可頌口感，酸甜迷人的滋味猶如難以忘懷的初戀，單個售價59元。

Mister Donut 愛心甜甜圈

為迎接彌漫粉紅泡泡的情人月，Mister Donut推出兩款情人節專屬的「愛心造型」甜甜圈，從1／31起限定販售，「草莓愛心」沾裹白裡透粉的嘎滋白草莓醬，內餡同時塞滿甜而不膩的酸甜草莓鮮奶油，最後將表層裹上帶有雪花感的雙色莓果可可刮屑；「可可愛心」沾附滿滿醇厚內斂的可可沾醬，並於中心擠滿可可鮮奶油內餡，最後於表層舖上苦甜可可刮屑並以鹽焦糖沾醬點綴，豐富口感，單款售價55元。

同場加映：WAT草苺多多綠氣泡雞尾酒

WAT在2023開春推出的季節限定首支酒款「草苺多多綠氣泡雞尾酒」，以冬天盛產的草莓為主題，使用香氣討喜的草莓果汁，遇上酸甜濃醇的多多，再添加綠茶獨特清香的風味，4%微酒感跟夢幻的粉紅色系包裝，也很符合情人節氛圍，單罐售價59元。

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