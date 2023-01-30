LOEWE把《霍爾》角色們變時髦了！卡西法蠟燭、城堡造型包Ｑ爆

記者王則絲／台北報導

繼與《龍貓》、《神隱少女》推出聯名，LOEWE與吉卜力工作室的合作迎來最終章，宣布由《霍爾的移動城堡》作為壓軸的聯名對象，日前官方釋出最新形象預告，只見電影中的角色們通通都實體化為時髦的模樣，帶來手袋、服裝、小皮件、圍巾、蠟燭⋯⋯等超過百項單品，立刻燒翻全球網友們，而該系列即將於2月2日正式上市。

▲LOEWE推出《霍爾的移動城堡》聯名系列，將於2月2日上市。（圖／品牌提供）



和許多電影迷一樣，LOEWE創意總監Jonathan Anderson表示《霍爾的移動城堡》是他最喜歡的宮崎駿作品之一，電影中的主要角色們霍爾、蘇菲、卡西法⋯⋯甚至是反派荒野女巫和可愛的狗狗因因，都成為此聯名系列的設計焦點，動畫中的城堡、經典場景亦成為重要元素。

▲LOEWE《霍爾的移動城堡》聯名系列焦點單品。（圖／品牌提供）



系列中逾百項單品足夠讓人逛到失心瘋，各式爆手袋包括Puzzle、Flamenco、Hammock、Amazona、Luna、Bracelet、毛衣或是外套上，都能看到角色們的身影，像是印有卡西法的多種包型，以及特製的煙燻味香氛蠟燭，可愛造型簡直燒翻影迷。

▲LOEWE《霍爾的移動城堡》聯名系列焦點單品。（圖／品牌提供）



從工藝細節中亦能發現許多巧思，例如運用流蘇方式演繹馬魯克偽裝用的鬍鬚、使用鉚丁詮釋卡西法的火光，還有色塊拼接以及縫線描邊的手法，都相當細緻，更不用說本次聯名中，採用多層次的皮革切割與拉鍊夾層，仿造出移動城堡的生動外型，超級吸睛。

▲LOEWE《霍爾的移動城堡》聯名系列焦點單品。（圖／品牌提供）

近日吸睛的形象廣告，還能看到BOSS 的2023春夏企劃，邀請到各國、各界的名人，包括韓星李敏鎬、李鐘碩、日本棒球選手大谷翔平、超模吉吉哈蒂德⋯⋯與兒時的自己同框拍攝大片，以呼應「Be Your Own自我主宰」的故事概念。

▲BOSS新形象廣告。（圖／品牌提供）