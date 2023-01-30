韓國皮膚科都在用的「2步驟正確清潔法」　手乾、臉乾使用很重要

▲正確清潔是養好肌膚的第一步。（圖／翻攝IG@ahc.official、@goodal_official）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝小紅書@李藝恩Dr.meili

不管男女、有沒有化妝，洗臉天天都要洗，但其實很多人洗臉都隨便搓搓、亂洗一通，難怪怎麼保養肌膚都不見好。南韓皮膚科美女醫師李藝恩就分享韓國皮膚科管理中心都在使用的「正確清潔法」，教你簡單2步驟溫和洗好臉，為好肌膚打好基礎。

李醫師表示，韓國專業皮膚院所、皮膚管理中心10家裡有9家用的清潔方式都是以潔面乳＋潔面凝膠，她也指出，在卸妝油、卸妝水、卸妝膏等眾多的清潔產品裡，許多專家都更推薦潔面乳，原因是潔面乳既能保護皮膚屏障的核心，又能溫和去除臉上不必要的廢物。

李醫師更分享一套韓國皮膚科院線同款的正確清潔手法，能100%發揮潔面乳效果。首先建議在臉乾、手乾的狀態下使用，將潔面乳擠出約葡萄顆粒大小的量，全臉塗抹後輕輕打圈30秒，再將雙手沾水並逆著皮膚紋理的方向，從外到內、從內向上打圈進行乳化，T字部位等處則用輕輕按壓的方式仔細清潔30秒，最後再用溫水將臉洗淨。

而如果當天有用了物理防曬產品或是妝比較濃，使用潔面乳清潔後，還需要再用弱酸性洗臉凝膠，將洗臉凝膠打出泡沫後，再抹上臉進行二次清潔即可。

最後李醫師也提到，想在洗臉後皮膚保有潤滑感、不緊繃，關鍵不是少用清潔產品，而是用對清潔品搭配正確方式，保持皮膚必須的水分和油分。