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超容易遇到爛男的三大星座女　TOP 1根本人間傻白甜，吸渣指數100%！

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文／C編　圖／JTBC

感情路上，總有人走得順利，也有人走得坎坷，但不管是哪一種，都希望最終能有完美的結果，以下就盤點三大超容易遇到渣男的星座女，尤其是TOP 1簡直就是傻白甜，只要甜言蜜語、溫柔送暖就會輕易上當，根本渣男最愛，吸渣指數100分。

▲星座,巨蟹座,雙魚座,牡羊座,占卜。（圖／JTBC）

TOP 3：巨蟹座

巨蟹座十足的愛家，心裡也是住著小女孩，渴望夢想中的愛情，而且只要愛上一個人，她們就會徹底失去理智，義無反顧地為對方付出，但她們比起其他兩個星座都多了一分不安全感，所以會更為小心謹慎一點，如果遇到段數更高的渣男，一樣可以輕易降伏她們。

▲星座,巨蟹座,雙魚座,牡羊座,占卜。（圖／JTBC）

TOP 2：雙魚座

雙魚座的女孩個性天真、浪漫，總是幻想生命中會出現白馬王子般的夢中情人，只要對方給點寵愛、多點溫柔，雙魚女就會輕易上當，覺得自己遇到真愛，而且即使對方做了傷害自己的事情，只要哄一哄，就能迅速恢復過往，很容易就會原諒對方，那當然遇到渣男的機會超高。

▲星座,巨蟹座,雙魚座,牡羊座,占卜。（圖／JTBC）

TOP 1：牡羊座

牡羊座雖然個性比較火爆，但撇除這一點，其實她們大多數性格單純，直來直往的個性沒有什麼過多的心眼，所以只要遇到花花腸子多一點的男生，幾句甜言蜜語就可以輕鬆攻略成功，重點是她們還常常以為自己遇到真命天子，赴湯蹈火在所不辭，難怪男生都要對她們下手。

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關鍵字：

星座, 巨蟹座, 雙魚座, 牡羊座, 占卜

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