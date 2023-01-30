fb ig video ETtoday search mobile

越活越美！阿雅：女人過30靠的是氣色，建議從「3件事」下手

>

▲▼阿雅：女人過30建議從「3件事」下手 。（圖／翻攝自小紅書/阿雅）

▲44歲阿雅越來越有智慧美。（圖／翻攝自小紅書/阿雅）

記者曾怡嘉／台北報導

阿雅近來在大陸發展，隨著年紀增長越活越美，被網友大讚氣色越來越好且與智慧並存，人氣扶搖直升。日前她在《小紅書》分享，女人過了30歲，靠的就是氣色，而氣色得靠養出來，必須從生活小習慣著手，一起看看她怎麼說。

▲▼阿雅：女人過30建議從「3件事」下手 。（圖／翻攝自小紅書/阿雅）

▲阿雅呼籲外食盡量清淡。（圖／翻攝自小紅書/阿雅）

阿雅表示，女生要擁有好氣色，養生非常重要，且得從生活的小習慣開始做起，她比喻健康就像是存款，多做對身體有益的事情，才能打下好的底子，她也對年輕女生喊話，如果總是熬夜、亂吃、情緒不好，就算現在再漂亮，以後也會像花朵一樣枯萎，千萬別仗著年輕，對健康為所欲為。

她也大方坦承自己最後悔的事情就是小時候靠吃「剉冰」減重，錯誤的方式導致生理期一年多沒來，整個健康大亂，因此她呼籲大家想要為身體累積資本，從以下3件事情著手，把自己養得漂亮。

▲▼阿雅：女人過30建議從「3件事」下手 。（圖／Unsplash）

▲（圖／Unsplash，以下同）

#每天吃早餐

她分享不只一位朋友因為不吃早餐，導致膽出問題，導致現在需要吃藥治療，健康第一步就從吃早餐開始，女生千萬別用錯誤方式減重，小心賠了健康得不償失。

#盡量吃清淡

現代人大部分都喜歡叫外賣，但是外賣常為了好吃，所以總是大油大鹽，吃久了容易對健康有危害，她分享自己叫外賣都會備註「不加味精」，盡量吃清淡，別給身體太多負擔。

▲▼阿雅：女人過30建議從「3件事」下手 。（圖／Unsplash）

#假日偶爾給自己做頓飯

她建議假日有時間可以自己做頓飯，外食吃太多對健康不好，自己料理更能掌握健康。

關鍵字：

阿雅, 養生, 好習慣, 抗老

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

超容易遇到爛男的三大星座女　TOP 1根本人間傻白甜，吸渣指數100%！

超容易遇到爛男的三大星座女　TOP 1根本人間傻白甜，吸渣指數100%！

楊穎短髮超逆天！6位女星長短髮對比　IU初戀感滿滿、趙麗穎更顯老

楊穎短髮超逆天！6位女星長短髮對比　IU初戀感滿滿、趙麗穎更顯老

頭髮狂掉受不了？營養師曝「生髮飲食5大關鍵」：堅果要吃對

頭髮狂掉受不了？營養師曝「生髮飲食5大關鍵」：堅果要吃對

孫芸芸開箱澳洲豪宅　睡醒無敵海景映眼簾、迴旋梯美翻 超適合「姊弟戀」三大星座男！TOP 1容易有小情緒，姊姊才能安撫給安全感 LOEWE把《霍爾》角色們變時髦了！卡西法蠟燭、城堡造型包Ｑ爆 總是焦慮不安？「6個方法」教你找回快樂，只要過好今天就好 Tiffany x Nike藍勾鞋即將亮相　網友興奮「我買得起」 5款「精品黑色手袋」上班族必備　LV簇絨老花、CELINE小牛皮好奢華 星巴克1／30開工「買一送一」開店就有！明起「連續15天」推2分鐘爽抽好友分享

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面