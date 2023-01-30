越活越美！阿雅：女人過30靠的是氣色，建議從「3件事」下手

▲44歲阿雅越來越有智慧美。（圖／翻攝自小紅書/阿雅）

記者曾怡嘉／台北報導

阿雅近來在大陸發展，隨著年紀增長越活越美，被網友大讚氣色越來越好且與智慧並存，人氣扶搖直升。日前她在《小紅書》分享，女人過了30歲，靠的就是氣色，而氣色得靠養出來，必須從生活小習慣著手，一起看看她怎麼說。

▲阿雅呼籲外食盡量清淡。（圖／翻攝自小紅書/阿雅）

阿雅表示，女生要擁有好氣色，養生非常重要，且得從生活的小習慣開始做起，她比喻健康就像是存款，多做對身體有益的事情，才能打下好的底子，她也對年輕女生喊話，如果總是熬夜、亂吃、情緒不好，就算現在再漂亮，以後也會像花朵一樣枯萎，千萬別仗著年輕，對健康為所欲為。

她也大方坦承自己最後悔的事情就是小時候靠吃「剉冰」減重，錯誤的方式導致生理期一年多沒來，整個健康大亂，因此她呼籲大家想要為身體累積資本，從以下3件事情著手，把自己養得漂亮。

▲（圖／Unsplash，以下同）

#每天吃早餐

她分享不只一位朋友因為不吃早餐，導致膽出問題，導致現在需要吃藥治療，健康第一步就從吃早餐開始，女生千萬別用錯誤方式減重，小心賠了健康得不償失。

#盡量吃清淡

現代人大部分都喜歡叫外賣，但是外賣常為了好吃，所以總是大油大鹽，吃久了容易對健康有危害，她分享自己叫外賣都會備註「不加味精」，盡量吃清淡，別給身體太多負擔。

#假日偶爾給自己做頓飯

她建議假日有時間可以自己做頓飯，外食吃太多對健康不好，自己料理更能掌握健康。