掌握4個發胖時間點！不運動也能輕鬆瘦

文／C編 圖／pexels

年假正式收心，已經開始上班的你是否發現身體變得更沉、更圓潤了呢？以下就盤點4個發胖的時間點，身為想要瘦下來卻又不想運動的你，掌握好吃東西的時間，並且搭配健康的飲食，很快就可以迅速瘦下來。

＃早上9點前吃完早餐

早上7點到9點左右，是身體新陳代謝旺盛的時候，在這個時候吃一頓豐富的早餐，不但不容易發胖，還可以維持一整天的活力，如果沒有在這時間吃，很容易讓代謝一直在低迷的狀態，無法啟動一天的精神。

＃下午4點後不吃水果

水果雖然是很健康的食材，但是普遍來說糖分偏高，建議如果要吃的話，可以放在早上的時間享用，選擇小番茄、藍莓、草莓、蓮霧、芭樂等等的單品，擁有豐富維生素攝取之外，糖分也比較低，降低發胖機率。

＃晚餐7點前吃完

現代人工作忙碌，常常要加班把業務完成，連著晚餐也向後推遲，但建議每天最好還是在7點結束晚餐，可以讓腸胃有充分的時間消化，避免入睡的時候腸胃還持續運作，這樣不僅會消化不良，還容易變成脂肪堆積在身體內。

＃睡前3小時不進食

不少人都有吃宵夜的習慣，但其實這樣很不健康，也會加重身體負擔，建議在睡前3小時前就不要再吃東西，尤其是炸物、烤串、麵包、米飯等碳水化合物或是高油鹽的食物，吃這些超容易發胖，熬過去，趕快睡覺就可以避免攝取過多熱量。