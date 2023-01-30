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頭髮狂掉受不了？營養師曝「生髮飲食5大關鍵」：堅果要吃對

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▲▼ 頭髮狂掉？營養師曝生髮飲食5關鍵。（圖／翻攝unsplsah,pexels,IG）

▲營養師表示，補對營養有助於改善掉髮狀況。（圖／翻攝IG@yoonara_mood）

記者張毓容／台北報導　 圖／翻攝unsplash、pexels

現代人作息不規律、生活壓力大，加上許多不良的生活習慣，不少人從年輕就開始出現掉髮狀況，頭髮越來越稀疏！營養師沈夏冰就指出，如果你正處於減肥期、染疫後恢復期或是頭髮大把大把的掉，很有可能是缺乏了某些營養素，這時候只要及時補充營養，就能在一定程度上改善脫髮。他就分享5個飲食營養建議，幫你維持頭皮髮絲健康，改善掉髮問題。

＃足夠的能量攝入

沈夏冰表示不推薦大家以節食減肥，而就算是正在減肥期的人，建議每天也至少要保證攝取到1200～1500大卡熱量，否則很容易造成掉髮問題。

▲▼ 頭髮狂掉？營養師曝生髮飲食5關鍵。（圖／翻攝unsplsah,pexels,IG）

＃吃夠蛋白質攝取量

缺乏蛋白質可能導致頭髮生長異常，造成掉髮、頭髮易斷等狀況，每天要攝取足夠蛋白質，尤其是優質蛋白，建議男性每天攝取65g、女性每天攝取55g，並盡量可從動物性食物和豆製品中去獲取優質的蛋白質。

還有鐵的攝取也很重要，建議男性每天要攝取12mg、女性每天20mg，平時每天適量的吃些瘦肉、動物內臟，這類食物血紅素鐵吸收率會更高一點。

▲▼ 頭髮狂掉？營養師曝生髮飲食5關鍵。（圖／翻攝unsplsah,pexels,IG）

＃每天吃夠新鮮蔬菜水果

建議每天至少吃500g蔬菜和250g水果，保證維生素C的攝取，幫助維持髮質穩定。

＃保證動物性食物的攝入

吃夠動物性食物才能獲取更豐富的礦物質，像是鐵、鋅、硒、錳等礦物質，有利於維持頭髮的健康生長。最好每天都能吃一顆完整的雞蛋，而整個動物性食物建議每天攝入120～200g，差不多是一個手掌的大小，同時每週最好能吃到2～3次海鮮。

▲▼ 頭髮狂掉？營養師曝生髮飲食5關鍵。（圖／翻攝unsplsah,pexels,IG）

＃每天吃約10g堅果

像是花生、巴旦木、核桃、葵花籽等，這些堅果中的鋅、錳、銅等礦物質含量非常豐富，能給毛囊提供足夠的營養、促進頭髮的生長。但是需要注意的是，堅果熱量高，每天吃10g左右、差不多一小把的量就夠了。
 

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關鍵字：

掉髮, 落髮, 脫髮, 防脫, 改善, 預防, 生髮, 頭皮, 頭髮, 頭皮護理, 保養, 養髮, 食物, 飲食, 營養師

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